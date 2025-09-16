Рейтинг@Mail.ru
Армянская оппозиция подготовила проект заявления об импичменте Пашиняна
12:19 16.09.2025 (обновлено: 12:48 16.09.2025)
Армянская оппозиция подготовила проект заявления об импичменте Пашиняна
ЕРЕВАН, 16 сен — РИА Новости. Армянская оппозиционная фракция "Честь имею" подготовила проект заявления парламента Армении о выражении недоверия премьер-министру Николу Пашиняну, сообщил глава фракции Айк Мамиджанян. "Правительство под руководством Никола Пашиняна не только не выполнило свои обязательства, существенно отклонившись от представленной им же самим и одобренной парламентским большинством программы, но и не смогло эффективно реагировать на вызовы, стоящие перед государством, зачастую становясь причиной возникновения новых вызовов", — говорится в опубликованном Мамиджаняном проекте заявления. В документе подчеркивается, что деятельность властей привела к системному кризису на всех уровнях государственного управления. "Эта политика имела катастрофические последствия для национальной безопасности, государственного суверенитета, демократии, всех сфер социально-экономической и национальной жизни, создав серьезнейшие проблемы для Армении и поставив под угрозу будущее страны", — говорится проекте. Фракция обвиняет Пашиняна в невыполнении стратегии нацбезопасности, капитуляции, потере Карабаха, неспособности освободить находящихся в Азербайджане под стражей военнопленных и лидеров карабахских армян, нарушении территориальной целостности страны, авантюрной внешней политике, односторонних уступках, срыве процесса международного признания геноцида армян, ухудшении отношений с союзниками и изоляции страны, откате от демократии и нарушении прав человека. Среди причин импичмента указаны также "расцвет коррупции и протекционизма", отсутствие отчетности, экономический спад и социальная апатия, гуманитарный кризис, неспособность решить проблемы карабахских переселенцев. Во фракции заявили о необходимости консолидации депутатов вокруг идеи импичмента. Отмечается, что следующим шагом после выражения Пашиняну недоверия должно быть формирование переходного правительства национального единства, приоритетами которого должны стать: стабилизация ситуации в сфере нацбезопасности; восстановление верховенства закона, освобождение всех политзаключенных и гарантия демократических свобод; восстановление атмосферы общественной солидарности; организация свободных, справедливых и конкурентных парламентских выборов; поддержка международного авторитета Армении; защита страны от экономических потрясений; продвижение на международных площадках вопроса возвращения военнопленных и руководства карабахских армян. Согласно армянскому законодательству, для начала процесса импичмента инициаторы должны предложить собственную кандидатуру премьер-министра. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107. При этом для запуска процесса импичмента в парламенте требуются подписи 36 депутатов. В две оппозиционные фракции — "Армения" и "Честь имею" — входят 34 депутата. У правящей партии "Гражданский договор" 69 мандатов. Еще четыре депутата имеют независимый статус.
ЕРЕВАН, 16 сен — РИА Новости. Армянская оппозиционная фракция "Честь имею" подготовила проект заявления парламента Армении о выражении недоверия премьер-министру Николу Пашиняну, сообщил глава фракции Айк Мамиджанян.
"Правительство под руководством Никола Пашиняна не только не выполнило свои обязательства, существенно отклонившись от представленной им же самим и одобренной парламентским большинством программы, но и не смогло эффективно реагировать на вызовы, стоящие перед государством, зачастую становясь причиной возникновения новых вызовов", — говорится в опубликованном Мамиджаняном проекте заявления.
В документе подчеркивается, что деятельность властей привела к системному кризису на всех уровнях государственного управления. "Эта политика имела катастрофические последствия для национальной безопасности, государственного суверенитета, демократии, всех сфер социально-экономической и национальной жизни, создав серьезнейшие проблемы для Армении и поставив под угрозу будущее страны", — говорится проекте.
Фракция обвиняет Пашиняна в невыполнении стратегии нацбезопасности, капитуляции, потере Карабаха, неспособности освободить находящихся в Азербайджане под стражей военнопленных и лидеров карабахских армян, нарушении территориальной целостности страны, авантюрной внешней политике, односторонних уступках, срыве процесса международного признания геноцида армян, ухудшении отношений с союзниками и изоляции страны, откате от демократии и нарушении прав человека.
Среди причин импичмента указаны также "расцвет коррупции и протекционизма", отсутствие отчетности, экономический спад и социальная апатия, гуманитарный кризис, неспособность решить проблемы карабахских переселенцев.
Во фракции заявили о необходимости консолидации депутатов вокруг идеи импичмента. Отмечается, что следующим шагом после выражения Пашиняну недоверия должно быть формирование переходного правительства национального единства, приоритетами которого должны стать: стабилизация ситуации в сфере нацбезопасности; восстановление верховенства закона, освобождение всех политзаключенных и гарантия демократических свобод; восстановление атмосферы общественной солидарности; организация свободных, справедливых и конкурентных парламентских выборов; поддержка международного авторитета Армении; защита страны от экономических потрясений; продвижение на международных площадках вопроса возвращения военнопленных и руководства карабахских армян.
Согласно армянскому законодательству, для начала процесса импичмента инициаторы должны предложить собственную кандидатуру премьер-министра. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107. При этом для запуска процесса импичмента в парламенте требуются подписи 36 депутатов. В две оппозиционные фракции — "Армения" и "Честь имею" — входят 34 депутата. У правящей партии "Гражданский договор" 69 мандатов. Еще четыре депутата имеют независимый статус.
