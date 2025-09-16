https://ria.ru/20250916/pashinyan-2042193869.html

Армянская оппозиция подготовила проект заявления об импичменте Пашиняна

Армянская оппозиция подготовила проект заявления об импичменте Пашиняна - РИА Новости, 16.09.2025

Армянская оппозиция подготовила проект заявления об импичменте Пашиняна

Армянская оппозиционная фракция "Честь имею" подготовила проект заявления парламента Армении о выражении недоверия премьер-министру Николу Пашиняну, сообщил... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T12:19:00+03:00

2025-09-16T12:19:00+03:00

2025-09-16T12:48:00+03:00

в мире

армения

азербайджан

никол пашинян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_277822291e70a150f0c6a4d5fe906618.jpg

ЕРЕВАН, 16 сен — РИА Новости. Армянская оппозиционная фракция "Честь имею" подготовила проект заявления парламента Армении о выражении недоверия премьер-министру Николу Пашиняну, сообщил глава фракции Айк Мамиджанян. "Правительство под руководством Никола Пашиняна не только не выполнило свои обязательства, существенно отклонившись от представленной им же самим и одобренной парламентским большинством программы, но и не смогло эффективно реагировать на вызовы, стоящие перед государством, зачастую становясь причиной возникновения новых вызовов", — говорится в опубликованном Мамиджаняном проекте заявления. В документе подчеркивается, что деятельность властей привела к системному кризису на всех уровнях государственного управления. "Эта политика имела катастрофические последствия для национальной безопасности, государственного суверенитета, демократии, всех сфер социально-экономической и национальной жизни, создав серьезнейшие проблемы для Армении и поставив под угрозу будущее страны", — говорится проекте. Фракция обвиняет Пашиняна в невыполнении стратегии нацбезопасности, капитуляции, потере Карабаха, неспособности освободить находящихся в Азербайджане под стражей военнопленных и лидеров карабахских армян, нарушении территориальной целостности страны, авантюрной внешней политике, односторонних уступках, срыве процесса международного признания геноцида армян, ухудшении отношений с союзниками и изоляции страны, откате от демократии и нарушении прав человека. Среди причин импичмента указаны также "расцвет коррупции и протекционизма", отсутствие отчетности, экономический спад и социальная апатия, гуманитарный кризис, неспособность решить проблемы карабахских переселенцев. Во фракции заявили о необходимости консолидации депутатов вокруг идеи импичмента. Отмечается, что следующим шагом после выражения Пашиняну недоверия должно быть формирование переходного правительства национального единства, приоритетами которого должны стать: стабилизация ситуации в сфере нацбезопасности; восстановление верховенства закона, освобождение всех политзаключенных и гарантия демократических свобод; восстановление атмосферы общественной солидарности; организация свободных, справедливых и конкурентных парламентских выборов; поддержка международного авторитета Армении; защита страны от экономических потрясений; продвижение на международных площадках вопроса возвращения военнопленных и руководства карабахских армян. Согласно армянскому законодательству, для начала процесса импичмента инициаторы должны предложить собственную кандидатуру премьер-министра. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107. При этом для запуска процесса импичмента в парламенте требуются подписи 36 депутатов. В две оппозиционные фракции — "Армения" и "Честь имею" — входят 34 депутата. У правящей партии "Гражданский договор" 69 мандатов. Еще четыре депутата имеют независимый статус.

https://ria.ru/20250828/pashinyan-2038108532.html

https://ria.ru/20250828/genotsid-2038090207.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, азербайджан, никол пашинян