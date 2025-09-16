Рейтинг@Mail.ru
Вспышки света по всему континенту: чем напугал Запад секретный проект СССР - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/parus-2042246546.html
Вспышки света по всему континенту: чем напугал Запад секретный проект СССР
Вспышки света по всему континенту: чем напугал Запад секретный проект СССР - РИА Новости, 16.09.2025
Вспышки света по всему континенту: чем напугал Запад секретный проект СССР
Февральской ночью 1993 года в небе над Европой наблюдалось необычное явление — серебристый луч осветил темные небеса и исчез с первыми проблесками зари. Те, кто РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T19:13:00+03:00
2025-09-16T19:13:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042296423_0:250:2752:1798_1920x0_80_0_0_a1e7bfdb8b0650d02e606e28ab5f2f8f.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Февральской ночью 1993 года в небе над Европой наблюдалось необычное явление — серебристый луч осветил темные небеса и исчез с первыми проблесками зари. Те, кто это видел, и представить себе не могли, что это отголоски успешного эксперимента, начатого еще при СССР.Грозное оружие, которое хотели создать еще нацистыОдним из первых идею об использовании космических зеркал предложил еще в 1929 году немецкий физик Герман Оберт. Поначалу у станции с космическим зеркалом были весьма мирные задачи.Оберт предложил использовать концентрированные солнечные лучи в качестве источника энергии. Они бы сгодились для плавки приполярных льдов — тем самым можно было бы освободить землю под сельское хозяйство.Однако пришедшие к власти нацисты быстро смекнули, что зеркала можно использовать как оружие: направить в любую точку Земли. В теории оно могло уничтожить целый город.Правда, их интерес к этой "солнечной пушке" довольно быстро угас: разработка заняла бы долгие годы, а Гитлер требовал быстрый результат.Солнечный парусПрошло почти полвека, когда интерес к идее проявил советский инженер Владимир Сергеевич Сыромятников, принимавший участие во многих космических проектах.Он понял, что можно создать солнечные паруса — подобно морским они бы выступали двигателем для космических судов. Только вместо ветра — энергия звезды. Однако была серьезная проблема: парус должен быть огромных размеров, ведь радиационное давление чрезвычайно слабое.Впрочем, советское руководство эта идея не заинтересовала.Тогда Сыромятников предложил другое решение: перенаправлять энергию на Землю и освещать местности, где очень мало солнца. Это позволило бы сэкономить электроэнергию и лучше использовать человеческие ресурсы."Технически это осуществимо и сегодня, — пояснял астроном, академик РАН Михаил Маров. — Такими зеркалами можно было бы освещать целые регионы"."Знамя-2"С космодрома Байконур в октябре 1992 года была запущена космическая ракета "Прогресс М-15", которая вывела на орбиту спутник "Знамя-2". Там он состыковался с космической станцией "Мир".А 4 февраля 1993 года "Знамя-2" отстыковался, развернул рефлектор: сработало зеркало, озарившее темные небеса над Европой. Отражатель создал яркое пятно восемь километров в ширину, которое прошло континент из Южной Франции в западную часть России со скоростью восемь километров в секунду.Пятно света по яркости было эквивалентно полной луне. Даже несмотря на облачную погоду, очевидцы в разных уголках Европы сообщали, что видели вспышки света.Сыромятников улыбался. Но не был удовлетворен результатом.Олег Сапрыкин, ныне генеральный директор "Консорциума "Космическая регата", вспоминал: "Он был недоволен, потому что парус ведь должен был работать как зеркало, а по виду был как помятая пленка".Постигла неудачаПрошло еще долгих шесть лет, чтобы решить проблему "помятой пленки". По плану, уже 25-метровый парус должен был не только поймать свет, но и отправить солнечный зайчик на Землю.Идея космического зеркала была в одном шаге от реализации. Перспективы вырисовывались грандиозные: можно было освещать целые города в полярную ночь или создать круглосуточное освещение, например, в зоне поисков. В планах у ученых был уже следующий проект — "Знамя-3"."Если у проекта "Знамя-2" парус развертывался на 20 метров, то "Знамя-3" — это парус диаметром 70 метров. Это высота 22-25-этажного дома. При этом свете можно было бы читать", — говорил Олег Сапрыкин.Четвертого февраля 1999-го с Земли была отправлена команда на старт эксперимента "Знамя 2,5". К сожалению, все оборачивается неудачей: полотно бьется о выступающую антенну системы "Курс" и через несколько секунд намертво застревает."Слишком много людей в этом деле участвуют. Оказалось, что где-то в одном месте не состыкована была программа", — рассказывал Владимир Сыромятников.После этого проект свернули.К звездамИ все же от идеи солнечного паруса человечество не отказалось. Эксперименты с ними проводят США и Япония. Небольшие аппараты, созданные этими странами, уже сейчас в космосе.Тут у России есть явное преимущество — это бесценный опыт, который позволяет в короткий срок создать межпланетный парусник, если на него будет запрос."Это единственные аппараты в космосе, которые могут передвигаться без расхода рабочего тела, мы можем путешествовать по Солнечной системе, можем улетать из нее, не тратя ни грамма топлива", — говорит Олег Сапрыкин.Возможно, когда-нибудь просторы Вселенной будут бороздить корабли под парусом.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042296423_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_719923f9952cffa7cc77970b09d420ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Вспышки света по всему континенту: чем напугал Запад секретный проект СССР

© Getty Images / NastcoЛуч в космосе
Луч в космосе - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Getty Images / Nastco
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Февральской ночью 1993 года в небе над Европой наблюдалось необычное явление — серебристый луч осветил темные небеса и исчез с первыми проблесками зари. Те, кто это видел, и представить себе не могли, что это отголоски успешного эксперимента, начатого еще при СССР.

Грозное оружие, которое хотели создать еще нацисты

Одним из первых идею об использовании космических зеркал предложил еще в 1929 году немецкий физик Герман Оберт. Поначалу у станции с космическим зеркалом были весьма мирные задачи.
© Getty Images / Science & Society Picture LibraryГерман Оберт
Герман Оберт - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Getty Images / Science & Society Picture Library
Герман Оберт
Оберт предложил использовать концентрированные солнечные лучи в качестве источника энергии. Они бы сгодились для плавки приполярных льдов — тем самым можно было бы освободить землю под сельское хозяйство.
Однако пришедшие к власти нацисты быстро смекнули, что зеркала можно использовать как оружие: направить в любую точку Земли. В теории оно могло уничтожить целый город.
Правда, их интерес к этой "солнечной пушке" довольно быстро угас: разработка заняла бы долгие годы, а Гитлер требовал быстрый результат.
© Getty Images / HistoricalАдольф Гитлер
Адольф Гитлер - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Getty Images / Historical
Адольф Гитлер

Солнечный парус

Прошло почти полвека, когда интерес к идее проявил советский инженер Владимир Сергеевич Сыромятников, принимавший участие во многих космических проектах.
Он понял, что можно создать солнечные паруса — подобно морским они бы выступали двигателем для космических судов. Только вместо ветра — энергия звезды. Однако была серьезная проблема: парус должен быть огромных размеров, ведь радиационное давление чрезвычайно слабое.
© РИА Новости / Виктор Чернов | Перейти в медиабанкВладимир Сыромятников
Владимир Сыромятников - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Виктор Чернов
Перейти в медиабанк
Владимир Сыромятников
Впрочем, советское руководство эта идея не заинтересовала.
Тогда Сыромятников предложил другое решение: перенаправлять энергию на Землю и освещать местности, где очень мало солнца. Это позволило бы сэкономить электроэнергию и лучше использовать человеческие ресурсы.
"Технически это осуществимо и сегодня, — пояснял астроном, академик РАН Михаил Маров. — Такими зеркалами можно было бы освещать целые регионы".
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАкадемик РАН Михаил Маров
Академик РАН Михаил Маров - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Академик РАН Михаил Маров

"Знамя-2"

С космодрома Байконур в октябре 1992 года была запущена космическая ракета "Прогресс М-15", которая вывела на орбиту спутник "Знамя-2". Там он состыковался с космической станцией "Мир".
А 4 февраля 1993 года "Знамя-2" отстыковался, развернул рефлектор: сработало зеркало, озарившее темные небеса над Европой. Отражатель создал яркое пятно восемь километров в ширину, которое прошло континент из Южной Франции в западную часть России со скоростью восемь километров в секунду.
CC BY 4.0 / www.energia.ru / Знамя-2Знамя-2
Знамя-2 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
CC BY 4.0 / www.energia.ru / Знамя-2
Знамя-2
Пятно света по яркости было эквивалентно полной луне. Даже несмотря на облачную погоду, очевидцы в разных уголках Европы сообщали, что видели вспышки света.
Сыромятников улыбался. Но не был удовлетворен результатом.
Олег Сапрыкин, ныне генеральный директор "Консорциума "Космическая регата", вспоминал: "Он был недоволен, потому что парус ведь должен был работать как зеркало, а по виду был как помятая пленка".

Постигла неудача

Прошло еще долгих шесть лет, чтобы решить проблему "помятой пленки". По плану, уже 25-метровый парус должен был не только поймать свет, но и отправить солнечный зайчик на Землю.
© Getty Images / Roberto Machado NoaЛучи на Земле
Лучи на Земле - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Getty Images / Roberto Machado Noa
Лучи на Земле
Идея космического зеркала была в одном шаге от реализации. Перспективы вырисовывались грандиозные: можно было освещать целые города в полярную ночь или создать круглосуточное освещение, например, в зоне поисков. В планах у ученых был уже следующий проект — "Знамя-3".
"Если у проекта "Знамя-2" парус развертывался на 20 метров, то "Знамя-3" — это парус диаметром 70 метров. Это высота 22-25-этажного дома. При этом свете можно было бы читать", — говорил Олег Сапрыкин.
Четвертого февраля 1999-го с Земли была отправлена команда на старт эксперимента "Знамя 2,5". К сожалению, все оборачивается неудачей: полотно бьется о выступающую антенну системы "Курс" и через несколько секунд намертво застревает.
"Слишком много людей в этом деле участвуют. Оказалось, что где-то в одном месте не состыкована была программа", — рассказывал Владимир Сыромятников.
После этого проект свернули.
© РИА Новости / Виктор Чернов | Перейти в медиабанкКонструктор Владимир Сыромятников
Конструктор Владимир Сыромятников - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Виктор Чернов
Перейти в медиабанк
Конструктор Владимир Сыромятников

К звездам

И все же от идеи солнечного паруса человечество не отказалось. Эксперименты с ними проводят США и Япония. Небольшие аппараты, созданные этими странами, уже сейчас в космосе.
Тут у России есть явное преимущество — это бесценный опыт, который позволяет в короткий срок создать межпланетный парусник, если на него будет запрос.
"Это единственные аппараты в космосе, которые могут передвигаться без расхода рабочего тела, мы можем путешествовать по Солнечной системе, можем улетать из нее, не тратя ни грамма топлива", — говорит Олег Сапрыкин.
Возможно, когда-нибудь просторы Вселенной будут бороздить корабли под парусом.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала