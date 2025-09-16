https://ria.ru/20250916/parus-2042246546.html

Вспышки света по всему континенту: чем напугал Запад секретный проект СССР

Вспышки света по всему континенту: чем напугал Запад секретный проект СССР

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Февральской ночью 1993 года в небе над Европой наблюдалось необычное явление — серебристый луч осветил темные небеса и исчез с первыми проблесками зари. Те, кто это видел, и представить себе не могли, что это отголоски успешного эксперимента, начатого еще при СССР.Грозное оружие, которое хотели создать еще нацистыОдним из первых идею об использовании космических зеркал предложил еще в 1929 году немецкий физик Герман Оберт. Поначалу у станции с космическим зеркалом были весьма мирные задачи.Оберт предложил использовать концентрированные солнечные лучи в качестве источника энергии. Они бы сгодились для плавки приполярных льдов — тем самым можно было бы освободить землю под сельское хозяйство.Однако пришедшие к власти нацисты быстро смекнули, что зеркала можно использовать как оружие: направить в любую точку Земли. В теории оно могло уничтожить целый город.Правда, их интерес к этой "солнечной пушке" довольно быстро угас: разработка заняла бы долгие годы, а Гитлер требовал быстрый результат.Солнечный парусПрошло почти полвека, когда интерес к идее проявил советский инженер Владимир Сергеевич Сыромятников, принимавший участие во многих космических проектах.Он понял, что можно создать солнечные паруса — подобно морским они бы выступали двигателем для космических судов. Только вместо ветра — энергия звезды. Однако была серьезная проблема: парус должен быть огромных размеров, ведь радиационное давление чрезвычайно слабое.Впрочем, советское руководство эта идея не заинтересовала.Тогда Сыромятников предложил другое решение: перенаправлять энергию на Землю и освещать местности, где очень мало солнца. Это позволило бы сэкономить электроэнергию и лучше использовать человеческие ресурсы."Технически это осуществимо и сегодня, — пояснял астроном, академик РАН Михаил Маров. — Такими зеркалами можно было бы освещать целые регионы"."Знамя-2"С космодрома Байконур в октябре 1992 года была запущена космическая ракета "Прогресс М-15", которая вывела на орбиту спутник "Знамя-2". Там он состыковался с космической станцией "Мир".А 4 февраля 1993 года "Знамя-2" отстыковался, развернул рефлектор: сработало зеркало, озарившее темные небеса над Европой. Отражатель создал яркое пятно восемь километров в ширину, которое прошло континент из Южной Франции в западную часть России со скоростью восемь километров в секунду.Пятно света по яркости было эквивалентно полной луне. Даже несмотря на облачную погоду, очевидцы в разных уголках Европы сообщали, что видели вспышки света.Сыромятников улыбался. Но не был удовлетворен результатом.Олег Сапрыкин, ныне генеральный директор "Консорциума "Космическая регата", вспоминал: "Он был недоволен, потому что парус ведь должен был работать как зеркало, а по виду был как помятая пленка".Постигла неудачаПрошло еще долгих шесть лет, чтобы решить проблему "помятой пленки". По плану, уже 25-метровый парус должен был не только поймать свет, но и отправить солнечный зайчик на Землю.Идея космического зеркала была в одном шаге от реализации. Перспективы вырисовывались грандиозные: можно было освещать целые города в полярную ночь или создать круглосуточное освещение, например, в зоне поисков. В планах у ученых был уже следующий проект — "Знамя-3"."Если у проекта "Знамя-2" парус развертывался на 20 метров, то "Знамя-3" — это парус диаметром 70 метров. Это высота 22-25-этажного дома. При этом свете можно было бы читать", — говорил Олег Сапрыкин.Четвертого февраля 1999-го с Земли была отправлена команда на старт эксперимента "Знамя 2,5". К сожалению, все оборачивается неудачей: полотно бьется о выступающую антенну системы "Курс" и через несколько секунд намертво застревает."Слишком много людей в этом деле участвуют. Оказалось, что где-то в одном месте не состыкована была программа", — рассказывал Владимир Сыромятников.После этого проект свернули.К звездамИ все же от идеи солнечного паруса человечество не отказалось. Эксперименты с ними проводят США и Япония. Небольшие аппараты, созданные этими странами, уже сейчас в космосе.Тут у России есть явное преимущество — это бесценный опыт, который позволяет в короткий срок создать межпланетный парусник, если на него будет запрос."Это единственные аппараты в космосе, которые могут передвигаться без расхода рабочего тела, мы можем путешествовать по Солнечной системе, можем улетать из нее, не тратя ни грамма топлива", — говорит Олег Сапрыкин.Возможно, когда-нибудь просторы Вселенной будут бороздить корабли под парусом.

