Партия европейских социалистов исключит партию Фицо, пишет Euractiv

Партия европейских социалистов исключит партию Фицо, пишет Euractiv - РИА Новости, 16.09.2025

Партия европейских социалистов исключит партию Фицо, пишет Euractiv

Партия европейских социалистов исключит из своих рядов левоцентристскую партию Словакии Smer-SD ("Направление - социальная демократия") премьер-министра... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T14:40:00+03:00

2025-09-16T14:40:00+03:00

2025-09-16T14:40:00+03:00

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Партия европейских социалистов исключит из своих рядов левоцентристскую партию Словакии Smer-SD ("Направление - социальная демократия") премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщает портал Euractiv со ссылкой на неназванные четыре источника, осведомленные о решении. По данным портала, председатель Партии европейских социалистов Стефан Левен намерен подать предложение об исключении для ратификации депутатами во время встречи собрания в Амстердаме 16 октября. "Партия европейских социалистов намерена исключить насовсем партию Словакии премьер-министра Словакии Роберта Фицо Smer",- сообщает портал со ссылкой на источники. Портал подчеркивает, что исключение партии сделает премьера Словакии более изолированным "на европейском уровне". В мае 2024 года на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, было совершено покушение.

2025

