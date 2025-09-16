https://ria.ru/20250916/otchet-2042256234.html

МАК опубликовал промежуточный отчет крушения Ан-24

Межгосударственный аввиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования авиационного происшествия с самолетом Ан-24 под... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Межгосударственный аввиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования авиационного происшествия с самолетом Ан-24 под Тындой в июле 2025 года."Промежуточный отчет (предварительная справка) выпущен в соответствии с п. 2.4.12. Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации и п. 7.4. Приложения 13 к Конвенции о Международной гражданской авиации (ИКАО). Отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию (далее – комиссия) фактическую информацию", - говорится в документе.Уточняется, что комиссия продолжает работу по сбору и анализу информации о подготовке экипажа, оценке его действий в аварийном полете, а также работоспособности систем и агрегатов воздушного судна. По окончании работ комиссией будет подготовлен окончательный отчет.

