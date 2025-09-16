Рейтинг@Mail.ru
МАК опубликовал промежуточный отчет крушения Ан-24 - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 16.09.2025 (обновлено: 16:07 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/otchet-2042256234.html
МАК опубликовал промежуточный отчет крушения Ан-24
МАК опубликовал промежуточный отчет крушения Ан-24 - РИА Новости, 16.09.2025
МАК опубликовал промежуточный отчет крушения Ан-24
Межгосударственный аввиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования авиационного происшествия с самолетом Ан-24 под... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T16:03:00+03:00
2025-09-16T16:07:00+03:00
крушение ан-24 в приамурье
межгосударственный авиационный комитет
международная организация гражданской авиации
ан-24
тында
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031199024_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_06dce1da8ac45a4f317c6835c7a47e5c.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Межгосударственный аввиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования авиационного происшествия с самолетом Ан-24 под Тындой в июле 2025 года."Промежуточный отчет (предварительная справка) выпущен в соответствии с п. 2.4.12. Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации и п. 7.4. Приложения 13 к Конвенции о Международной гражданской авиации (ИКАО). Отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию (далее – комиссия) фактическую информацию", - говорится в документе.Уточняется, что комиссия продолжает работу по сбору и анализу информации о подготовке экипажа, оценке его действий в аварийном полете, а также работоспособности систем и агрегатов воздушного судна. По окончании работ комиссией будет подготовлен окончательный отчет.
https://ria.ru/20250902/angara-2038989174.html
тында
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031199024_0:282:1280:1242_1920x0_80_0_0_8bd3cc44f2503535062a0e68770590f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крушение ан-24 в приамурье, межгосударственный авиационный комитет, международная организация гражданской авиации, ан-24, тында
Крушение Ан-24 в Приамурье, Межгосударственный авиационный комитет, Международная организация гражданской авиации, Ан-24, Тында
МАК опубликовал промежуточный отчет крушения Ан-24

МАК опубликовал промежуточный отчет расследования крушения Ан-24 под Тындой

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Межгосударственный аввиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования авиационного происшествия с самолетом Ан-24 под Тындой в июле 2025 года.
"Промежуточный отчет (предварительная справка) выпущен в соответствии с п. 2.4.12. Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации и п. 7.4. Приложения 13 к Конвенции о Международной гражданской авиации (ИКАО). Отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию (далее – комиссия) фактическую информацию", - говорится в документе.
Уточняется, что комиссия продолжает работу по сбору и анализу информации о подготовке экипажа, оценке его действий в аварийном полете, а также работоспособности систем и агрегатов воздушного судна. По окончании работ комиссией будет подготовлен окончательный отчет.
Кадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании Ангара Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
СМИ: "Ангара" может прекратить полеты после проверки из-за крушения Ан-24
2 сентября, 06:41
 
Крушение Ан-24 в ПриамурьеМежгосударственный авиационный комитетМеждународная организация гражданской авиацииАн-24Тында
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала