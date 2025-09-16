https://ria.ru/20250916/otchet-2042256234.html
МАК опубликовал промежуточный отчет крушения Ан-24
МАК опубликовал промежуточный отчет крушения Ан-24 - РИА Новости, 16.09.2025
МАК опубликовал промежуточный отчет крушения Ан-24
Межгосударственный аввиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования авиационного происшествия с самолетом Ан-24 под... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T16:03:00+03:00
2025-09-16T16:03:00+03:00
2025-09-16T16:07:00+03:00
крушение ан-24 в приамурье
межгосударственный авиационный комитет
международная организация гражданской авиации
ан-24
тында
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031199024_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_06dce1da8ac45a4f317c6835c7a47e5c.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Межгосударственный аввиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования авиационного происшествия с самолетом Ан-24 под Тындой в июле 2025 года."Промежуточный отчет (предварительная справка) выпущен в соответствии с п. 2.4.12. Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации и п. 7.4. Приложения 13 к Конвенции о Международной гражданской авиации (ИКАО). Отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию (далее – комиссия) фактическую информацию", - говорится в документе.Уточняется, что комиссия продолжает работу по сбору и анализу информации о подготовке экипажа, оценке его действий в аварийном полете, а также работоспособности систем и агрегатов воздушного судна. По окончании работ комиссией будет подготовлен окончательный отчет.
https://ria.ru/20250902/angara-2038989174.html
тында
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031199024_0:282:1280:1242_1920x0_80_0_0_8bd3cc44f2503535062a0e68770590f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение ан-24 в приамурье, межгосударственный авиационный комитет, международная организация гражданской авиации, ан-24, тында
Крушение Ан-24 в Приамурье, Межгосударственный авиационный комитет, Международная организация гражданской авиации, Ан-24, Тында
МАК опубликовал промежуточный отчет крушения Ан-24
МАК опубликовал промежуточный отчет расследования крушения Ан-24 под Тындой