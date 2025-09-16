https://ria.ru/20250916/osvobozhdeniya-2042084070.html

Хроника Победы. В Белоруссии открылась документальная фотовыставка

2025-09-16T09:00:00+03:00

освобождение. мир народам

освобождение. путь к победе

белоруссия

европа

днепр (река)

совинформбюро

президентский фонд культурных инициатив

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042070924_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8914cc367355cd8e649b1f4886bc8fda.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Уникальная документальная фотовыставка "Освобождение. Мир народам": "Освобождение. 1943-1945 гг." открылась в Борисове (Республика Белоруссия). В ее основе лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня"."Сегодня нам предоставлена возможность познакомиться с фотоработами, отражающими героические мгновения периода Великой Отечественной войны, повествующие об освобождении территорий Советского Союза и стран Европы от фашистского гнета, запечатленными известнейшими военными корреспондентами", – рассказала начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Борисовского райисполкома, председатель Борисовской районной организации ОО "Белорусский фонд мира" Татьяна Чуйкова.Представленные на выставке репортажные фотоснимки ранее хранились в архивах Совинформбюро и не демонстрировались широкой публике, сообщила директор Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева Елена Копыток."Это уже третья подобная экспозиция в Борисовской центральной районной библиотеке после выставок "Освобождение Беларуси" и "Освобождение Европы". С их помощью мы стараемся показать, что память сохраняется не только в книгах, журналах и газетах, но и в фотографиях – важных свидетелях той эпохи. Уверена, что каждый, кто внимательно посмотрит хотя бы на один из снимков, сможет почувствовать накал страстей и эмоций, которые переживали люди в те времена. В год 80-летия Великой Победы выставка станет еще одним информационным ресурсом, и мы надеемся, что ее посетит как можно больше людей", — подчеркнула она.Проект "Освобождение. Мир народам" нацелен на формирование исторических ценностей, возвращение исторической памяти, становление и укрепление патриотизма среди жителей нашей страны. На каждом планшете – не только уникальная фотография и описание событий, но и QR-код. Перейдя по нему, любой посетитель выставки сможет ознакомиться с дополнительными информационными материалами по теме.По представленным фотографиям можно отследить основные этапы Великой Отечественной войны: Сталинградскую и Курскую битвы, форсирование Днепра, освобождение Левобережной и Правобережной Украины, выход Красной армии к границам Советского Союза, рассказал библиограф Борисовской центральной районной библиотеки Александр Балябин."Важно отметить, что здесь не так много кадров непосредственно с боевыми действиями. Основной акцент сделан именно на освобождении городов. На снимках запечатлено, как советские солдаты входили в знаковые для нас города – Курск, Белгород, Орел. Особенно впечатлил кадр, на котором изображен солдат, освобождающий родные места, и встречающий уцелевших родственников. Этот момент действительно трогает до глубины души", — сообщил он.Фотовыставка продолжит свою работу до 19 октября, затем она переместится в Борисовское кадетское училище Минской области.Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.

2025

