https://ria.ru/20250916/osago-2042133578.html

Контроль ОСАГО через видеокамеры начнется с больших городов

Контроль ОСАГО через видеокамеры начнется с больших городов - РИА Новости, 16.09.2025

Контроль ОСАГО через видеокамеры начнется с больших городов

Контроль наличия полисов ОСАГО через видеокамеры в России начнется с больших городов и федеральных трасс, рассказал РИА Новости президент Российского союза... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T03:09:00+03:00

2025-09-16T03:09:00+03:00

2025-09-16T03:09:00+03:00

авто

россия

евгений уфимцев

гибдд мвд рф

госдума рф

осаго

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808392230_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_919699efe31382a3c7ae760a1216ac4c.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Контроль наличия полисов ОСАГО через видеокамеры в России начнется с больших городов и федеральных трасс, рассказал РИА Новости президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. "Проверка наличия полисов ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации в первую очередь затронет тот сегмент автовладельцев, кто использует транспортные средства в местах с большой концентрацией дорожных камер – большие города, федеральные, крупные региональные трассы", - сообщил Уфимцев. Минфин РФ рассчитывает в ближайшее время начать эксперимент по контролю за наличием полисов ОСАГО через дорожные камеры. Согласно поручению президента РФ, такие проверки должны быть запущены в России к 1 ноября 2025 года. Страховое сообщество поддерживает эту инициативу. Автоматический контроль существенно повысит дисциплинированность водителей, уверены страховщики. "Водители, зная о том, что основная часть их пути контролируется камерами, как правило, более дисциплинированы в поведении на дороге, что можно будет ожидать и в части оформления договоров ОСАГО, особенно касаемо "высокоаварийных" водителей, зачастую именно они пренебрегают обязанностями в части страхования своей автогражданской ответственности", - пояснил Уфимцев. Кроме того, глава РСА подчеркнул, что в выигрыше окажутся законопослушные автовладельцы. "Снижение доли автовладельцев без полисов положительно скажется на защищенности остальных участников дорожного движения, то есть появится гарантированная возможность урегулировать все вопросы по возмещению ущерба со страховой компанией, а в ряде случаев обойтись без вызова сотрудников ГИБДД, воспользовавшись европротоколом", - пояснил он. "При этом снизятся нагрузки на сотрудников дорожной полиции и суды. Проверка по камерам также позволит более эффективно сдерживать рост страховых премий, так как добросовестным владельцам транспортных средств не придется "доплачивать" за тех, кто ездит без полиса", - добавил Уфимцев. Сейчас, по его словам, в рамках подготовки к проверкам власти усовершенствуют законодательную базу. "Обсуждается и готовится к внесению в Госдуму законопроект, определяющий количество допустимых штрафов, при фиксации фото и видеокамерами транспортного средства с отсутствующим действующим полисом ОСАГО, не более одного в сутки", – сообщил он.

https://ria.ru/20250915/shtraf-2042040542.html

https://ria.ru/20250807/osago-2033832321.html

https://ria.ru/20250728/rossiya-2031933584.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, россия, евгений уфимцев, гибдд мвд рф, госдума рф, осаго, общество