Контроль ОСАГО через видеокамеры начнется с больших городов - РИА Новости, 16.09.2025
03:09 16.09.2025
Контроль ОСАГО через видеокамеры начнется с больших городов
Контроль ОСАГО через видеокамеры начнется с больших городов - РИА Новости, 16.09.2025
Контроль ОСАГО через видеокамеры начнется с больших городов
Контроль наличия полисов ОСАГО через видеокамеры в России начнется с больших городов и федеральных трасс, рассказал РИА Новости президент Российского союза... РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Контроль наличия полисов ОСАГО через видеокамеры в России начнется с больших городов и федеральных трасс, рассказал РИА Новости президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. "Проверка наличия полисов ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации в первую очередь затронет тот сегмент автовладельцев, кто использует транспортные средства в местах с большой концентрацией дорожных камер – большие города, федеральные, крупные региональные трассы", - сообщил Уфимцев. Минфин РФ рассчитывает в ближайшее время начать эксперимент по контролю за наличием полисов ОСАГО через дорожные камеры. Согласно поручению президента РФ, такие проверки должны быть запущены в России к 1 ноября 2025 года. Страховое сообщество поддерживает эту инициативу. Автоматический контроль существенно повысит дисциплинированность водителей, уверены страховщики. "Водители, зная о том, что основная часть их пути контролируется камерами, как правило, более дисциплинированы в поведении на дороге, что можно будет ожидать и в части оформления договоров ОСАГО, особенно касаемо "высокоаварийных" водителей, зачастую именно они пренебрегают обязанностями в части страхования своей автогражданской ответственности", - пояснил Уфимцев. Кроме того, глава РСА подчеркнул, что в выигрыше окажутся законопослушные автовладельцы. "Снижение доли автовладельцев без полисов положительно скажется на защищенности остальных участников дорожного движения, то есть появится гарантированная возможность урегулировать все вопросы по возмещению ущерба со страховой компанией, а в ряде случаев обойтись без вызова сотрудников ГИБДД, воспользовавшись европротоколом", - пояснил он. "При этом снизятся нагрузки на сотрудников дорожной полиции и суды. Проверка по камерам также позволит более эффективно сдерживать рост страховых премий, так как добросовестным владельцам транспортных средств не придется "доплачивать" за тех, кто ездит без полиса", - добавил Уфимцев. Сейчас, по его словам, в рамках подготовки к проверкам власти усовершенствуют законодательную базу. "Обсуждается и готовится к внесению в Госдуму законопроект, определяющий количество допустимых штрафов, при фиксации фото и видеокамерами транспортного средства с отсутствующим действующим полисом ОСАГО, не более одного в сутки", – сообщил он.
Контроль ОСАГО через видеокамеры начнется с больших городов

Контроль ОСАГО через видеокамеры начнется с больших городов и федеральных трасс

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Контроль наличия полисов ОСАГО через видеокамеры в России начнется с больших городов и федеральных трасс, рассказал РИА Новости президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
"Проверка наличия полисов ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации в первую очередь затронет тот сегмент автовладельцев, кто использует транспортные средства в местах с большой концентрацией дорожных камер – большие города, федеральные, крупные региональные трассы", - сообщил Уфимцев.
Минфин РФ рассчитывает в ближайшее время начать эксперимент по контролю за наличием полисов ОСАГО через дорожные камеры. Согласно поручению президента РФ, такие проверки должны быть запущены в России к 1 ноября 2025 года.
Страховое сообщество поддерживает эту инициативу. Автоматический контроль существенно повысит дисциплинированность водителей, уверены страховщики.
"Водители, зная о том, что основная часть их пути контролируется камерами, как правило, более дисциплинированы в поведении на дороге, что можно будет ожидать и в части оформления договоров ОСАГО, особенно касаемо "высокоаварийных" водителей, зачастую именно они пренебрегают обязанностями в части страхования своей автогражданской ответственности", - пояснил Уфимцев.
Кроме того, глава РСА подчеркнул, что в выигрыше окажутся законопослушные автовладельцы.
"Снижение доли автовладельцев без полисов положительно скажется на защищенности остальных участников дорожного движения, то есть появится гарантированная возможность урегулировать все вопросы по возмещению ущерба со страховой компанией, а в ряде случаев обойтись без вызова сотрудников ГИБДД, воспользовавшись европротоколом", - пояснил он.
"При этом снизятся нагрузки на сотрудников дорожной полиции и суды. Проверка по камерам также позволит более эффективно сдерживать рост страховых премий, так как добросовестным владельцам транспортных средств не придется "доплачивать" за тех, кто ездит без полиса", - добавил Уфимцев.
Сейчас, по его словам, в рамках подготовки к проверкам власти усовершенствуют законодательную базу. "Обсуждается и готовится к внесению в Госдуму законопроект, определяющий количество допустимых штрафов, при фиксации фото и видеокамерами транспортного средства с отсутствующим действующим полисом ОСАГО, не более одного в сутки", – сообщил он.
