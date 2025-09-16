https://ria.ru/20250916/oreshnik-2042213880.html
На учениях "Запад-2025" отработали планирование применения "Орешника"
На учениях "Запад-2025" отработали планирование применения "Орешника"
2025-09-16T13:37:00+03:00
2025-09-17T08:33:00+03:00
МИНСК, 16 сен — РИА Новости. На учениях "Запад-2025" отработали планирование применения "Орешника", заявил начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко."Мы отработали все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса "Орешник", — приводит его слова агентство Белта. О планах испытать во время маневров схему гипотетического применения этого оружия сообщал глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин."Орешник" в БелоруссииВ конце 2024-го белорусский лидер Александр Лукашенко попросил разместить на территории республики новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Владимир Путин ответил, что считает возможным сделать это во второй половине 2025-го.В начале августа президент России сообщил, что производство "Орешника" заработало: первый серийный комплекс прибыл в войска. Вопрос о его поставке в Белоруссию, скорее всего, закроют в этом году, а специалисты уже выбрали позиции для его установки.
