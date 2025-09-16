https://ria.ru/20250916/oreshnik-2042213880.html

На учениях "Запад-2025" отработали планирование применения "Орешника"

На учениях "Запад-2025" отработали планирование применения "Орешника" - РИА Новости, 17.09.2025

На учениях "Запад-2025" отработали планирование применения "Орешника"

На учениях "Запад-2025" отработали планирование применения "Орешника", заявил начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-16T13:37:00+03:00

2025-09-16T13:37:00+03:00

2025-09-17T08:33:00+03:00

белоруссия

безопасность

в мире

владимир путин

александр лукашенко

учения "запад-2025"

россия

ракета "орешник"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041979253_368:380:1613:1080_1920x0_80_0_0_a33c8c2ef120f6c988a408f10adc8488.jpg

МИНСК, 16 сен — РИА Новости. На учениях "Запад-2025" отработали планирование применения "Орешника", заявил начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко."Мы отработали все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса "Орешник", — приводит его слова агентство Белта. О планах испытать во время маневров схему гипотетического применения этого оружия сообщал глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин."Орешник" в БелоруссииВ конце 2024-го белорусский лидер Александр Лукашенко попросил разместить на территории республики новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Владимир Путин ответил, что считает возможным сделать это во второй половине 2025-го.В начале августа президент России сообщил, что производство "Орешника" заработало: первый серийный комплекс прибыл в войска. Вопрос о его поставке в Белоруссию, скорее всего, закроют в этом году, а специалисты уже выбрали позиции для его установки.

https://ria.ru/20250822/oreshnik-2036977965.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

На земле и на суше: как проходят учения "Запад-2025" На территории России и Белоруссии проходят совместные стратегические учения "Запад-2025". Маневры будут продолжаться до 16 сентября. Практическая отработка мероприятий войск проходит на полигонах, расположенных на территории Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. 2025-09-16T13:37 true PT0M35S

Удар крылатыми ракетами на учениях "Запад-2025" Силы Балтфлота на учениях "Запад-2025" нанесли удар крылатыми ракетами по целям, имитирующим отряд кораблей условного противника, сообщили в Минобороны России. 2025-09-16T13:37 true PT1M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, безопасность, в мире, владимир путин, александр лукашенко, учения "запад-2025", россия, ракета "орешник", виктор хренин