Операторы дронов провели тренировку в Калининградской области - РИА Новости, 16.09.2025
07:47 16.09.2025
Операторы дронов провели тренировку в Калининградской области
безопасность
россия
калининградская область
белоруссия
одкб
шос
учения "запад-2025"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Операторы беспилотников в рамках учения "Запад-2025" провели в Калинградской области тренировку по разведке, корректировке огня и поражению условного противника, сообщили в Минобороны РФ. "В рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" в Калининградской области операторы беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) армейского корпуса Ленинградского военного округа выполнили задачи по разведке, корректировке огневых действий подразделений и поражению живой силы противника с помощью разведывательных и FPV-дронов", - говорится в сообщении. Отмечается, что операторы разведывательных дронов вели наблюдение за передним краем и тыловыми районами условного противника, выявляли позиции и перемещения техники. Полученные данные они передавали для корректировки огня танковых и артиллерийских подразделений, а также для координации действий штурмовых групп. Операторы ударных дронов прикрывали штурмовые группы и уничтожали живую силу условного противника, сбрасывая 82-миллиметровые минометные мины. Запуск дронов производился из специально оборудованных блиндажей, рассказали в МО РФ. Организация и выполнение всех учебно-боевых задач осуществлялось с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции, подчеркнули в ведомстве. Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
безопасность, россия, калининградская область, белоруссия, одкб, шос, учения "запад-2025"
Безопасность, Россия, Калининградская область, Белоруссия, ОДКБ, ШОС, Учения "Запад-2025"
На занятиях по управлению FPV-дронами
© РИА Новости / Виталий Аньков
На занятиях по управлению FPV-дронами. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Операторы беспилотников в рамках учения "Запад-2025" провели в Калинградской области тренировку по разведке, корректировке огня и поражению условного противника, сообщили в Минобороны РФ.
"В рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" в Калининградской области операторы беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) армейского корпуса Ленинградского военного округа выполнили задачи по разведке, корректировке огневых действий подразделений и поражению живой силы противника с помощью разведывательных и FPV-дронов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что операторы разведывательных дронов вели наблюдение за передним краем и тыловыми районами условного противника, выявляли позиции и перемещения техники. Полученные данные они передавали для корректировки огня танковых и артиллерийских подразделений, а также для координации действий штурмовых групп.
Операторы ударных дронов прикрывали штурмовые группы и уничтожали живую силу условного противника, сбрасывая 82-миллиметровые минометные мины. Запуск дронов производился из специально оборудованных блиндажей, рассказали в МО РФ.
Организация и выполнение всех учебно-боевых задач осуществлялось с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции, подчеркнули в ведомстве.
Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
Заголовок открываемого материала