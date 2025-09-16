https://ria.ru/20250916/operatory-2042149440.html

Операторы дронов провели тренировку в Калининградской области

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Операторы беспилотников в рамках учения "Запад-2025" провели в Калинградской области тренировку по разведке, корректировке огня и поражению условного противника, сообщили в Минобороны РФ. "В рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" в Калининградской области операторы беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) армейского корпуса Ленинградского военного округа выполнили задачи по разведке, корректировке огневых действий подразделений и поражению живой силы противника с помощью разведывательных и FPV-дронов", - говорится в сообщении. Отмечается, что операторы разведывательных дронов вели наблюдение за передним краем и тыловыми районами условного противника, выявляли позиции и перемещения техники. Полученные данные они передавали для корректировки огня танковых и артиллерийских подразделений, а также для координации действий штурмовых групп. Операторы ударных дронов прикрывали штурмовые группы и уничтожали живую силу условного противника, сбрасывая 82-миллиметровые минометные мины. Запуск дронов производился из специально оборудованных блиндажей, рассказали в МО РФ. Организация и выполнение всех учебно-боевых задач осуществлялось с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции, подчеркнули в ведомстве. Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

