https://ria.ru/20250916/oon-2042335855.html

Генсек ООН призвал США соблюдать международное право в Карибском море

Генсек ООН призвал США соблюдать международное право в Карибском море - РИА Новости, 16.09.2025

Генсек ООН призвал США соблюдать международное право в Карибском море

США должны соблюдать нормы международного права при проведении операций по борьбе с наркокартелями в Карибском море, заявил во вторник генеральный секретарь ООН РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T20:01:00+03:00

2025-09-16T20:01:00+03:00

2025-09-16T20:01:00+03:00

в мире

сша

карибское море

антониу гутерреш

дональд трамп

оон

венесуэла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785577783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_162ef1490c5c8dafa9289a8c3fa28d98.jpg

ООН, 16 сен - РИА Новости. США должны соблюдать нормы международного права при проведении операций по борьбе с наркокартелями в Карибском море, заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш."Для нас совершенно очевидно, что в этой области абсолютно необходимо соблюдать международное право", - сообщил он журналистам на пресс-конференции, комментируя действия США в Карибском море.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.

https://ria.ru/20250906/udary-2040126526.html

сша

карибское море

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, карибское море, антониу гутерреш, дональд трамп, оон, венесуэла