Генсек ООН призвал США соблюдать международное право в Карибском море - РИА Новости, 16.09.2025
20:01 16.09.2025
Генсек ООН призвал США соблюдать международное право в Карибском море
Генсек ООН призвал США соблюдать международное право в Карибском море - РИА Новости, 16.09.2025
Генсек ООН призвал США соблюдать международное право в Карибском море
США должны соблюдать нормы международного права при проведении операций по борьбе с наркокартелями в Карибском море, заявил во вторник генеральный секретарь ООН РИА Новости, 16.09.2025
в мире
сша
карибское море
антониу гутерреш
дональд трамп
оон
венесуэла
ООН, 16 сен - РИА Новости. США должны соблюдать нормы международного права при проведении операций по борьбе с наркокартелями в Карибском море, заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш."Для нас совершенно очевидно, что в этой области абсолютно необходимо соблюдать международное право", - сообщил он журналистам на пресс-конференции, комментируя действия США в Карибском море.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
в мире, сша, карибское море, антониу гутерреш, дональд трамп, оон, венесуэла
В мире, США, Карибское море, Антониу Гутерреш, Дональд Трамп, ООН, Венесуэла
Генсек ООН призвал США соблюдать международное право в Карибском море

Гутерреш: при операциях в Карибском море США нужно соблюдать международное право

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 16 сен - РИА Новости. США должны соблюдать нормы международного права при проведении операций по борьбе с наркокартелями в Карибском море, заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"Для нас совершенно очевидно, что в этой области абсолютно необходимо соблюдать международное право", - сообщил он журналистам на пресс-конференции, комментируя действия США в Карибском море.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
F-35 сбрасывает инертную бомбу B61-12 - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
США рассматривают возможность ударов по Венесуэле, утверждает CNN
6 сентября, 03:06
 
В миреСШАКарибское мореАнтониу ГутеррешДональд ТрампООНВенесуэла
 
 
