Генсек ООН призвал США соблюдать международное право в Карибском море
Генсек ООН призвал США соблюдать международное право в Карибском море
ООН, 16 сен - РИА Новости. США должны соблюдать нормы международного права при проведении операций по борьбе с наркокартелями в Карибском море, заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш."Для нас совершенно очевидно, что в этой области абсолютно необходимо соблюдать международное право", - сообщил он журналистам на пресс-конференции, комментируя действия США в Карибском море.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
