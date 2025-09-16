Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН назвал происходящее в Газе ужасающим - РИА Новости, 16.09.2025
19:25 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/oon-2042329230.html
Генсек ООН назвал происходящее в Газе ужасающим
Генсек ООН назвал происходящее в Газе ужасающим - РИА Новости, 16.09.2025
Генсек ООН назвал происходящее в Газе ужасающим
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что считает происходящее в Газе ужасающим, но классифицировать ситуацию как геноцид должен Международный суд... РИА Новости, 16.09.2025
в мире
антониу гутерреш
оон
израильское наступление на город газа
ООН, 16 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что считает происходящее в Газе ужасающим, но классифицировать ситуацию как геноцид должен Международный суд ООН. "В компетенцию Генерального секретаря не входит юридическое определение геноцида, оно относится к компетенции компетентных судебных органов, а именно Международного суда… То, что происходит сегодня в Газе, является ужасающим", - сообщил он журналистам на пресс-конференции.
Генсек ООН назвал происходящее в Газе ужасающим

Антониу Гутерреш
Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 16 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что считает происходящее в Газе ужасающим, но классифицировать ситуацию как геноцид должен Международный суд ООН.
"В компетенцию Генерального секретаря не входит юридическое определение геноцида, оно относится к компетенции компетентных судебных органов, а именно Международного суда… То, что происходит сегодня в Газе, является ужасающим", - сообщил он журналистам на пресс-конференции.
