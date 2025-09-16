https://ria.ru/20250916/oon-2042167712.html

Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом

Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом - РИА Новости, 16.09.2025

Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом

Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в Газе геноцидом. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T10:24:00+03:00

2025-09-16T10:24:00+03:00

2025-09-16T11:33:00+03:00

израиль

оон

обострение палестино-израильского конфликта

в мире

биньямин нетаньяху

хамас

иерусалим

израильское наступление на город газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042153083_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2cd223d418a622d6d08417708b8af0dc.jpg

ЖЕНЕВА, 16 сен — РИА Новости. Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в Газе геноцидом."Израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы, в том числе путем введения мер, направленных на предотвращение деторождения; и преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы, что является основными актами геноцида в Римском статуте и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него ("Конвенция о геноциде")", — говорится в ее докладе.Основные выводы комиссии:При этом МИД Израиля отверг доклад ООН, заявив, что он основан на "лжи ХАМАС". Также ведомство призвало распустить международную комиссию.Наступление ЦАХАЛ на ГазуНетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС. Он рассказал о намерении захватить анклав, чтобы "обеспечить периметр безопасности", а позднее передать его под управление гражданского правительства.Вечером в понедельник ЦАХАЛ начала наступление на Газу, город подвергся массированным бомбардировкам. Сначала израильские ВВС нанесли удары по городу, затем туда вошли танки. СМИ сообщали о гибели нескольких десятков палестинцев.При этом руководство Израиля призывало Нетаньяху воздержаться от операции, поскольку она поставит под угрозу жизни израильских заложников в городе, вряд ли позволит ликвидировать ХАМАС и приведет к большим жертвам среди ЦАХАЛ.После старта операции семьи заложников провели акцию протеста у резиденции премьера в Иерусалиме из-за опасения, что их близкие могут погибнуть от израильских атак.Голод в анклавеВ последние месяцы Тель-Авив усилил блокаду сектора Газа и препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода на этой территории.По данным администрации в Газе, при израильских атаках с 7 октября 2023 года число погибших превысило 64 тысячи, в основном это мирные жители.

https://ria.ru/20250915/netanjahu-2042060553.html

https://ria.ru/20250916/konflikt-1915630213.html

израиль

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удары Израиля по Газе Удары Израиля по Газе 2025-09-16T10:24 true PT4M48S

Удар Израиля по самому высокому зданию в Газе Удар Израиля по самому высокому зданию в Газе 2025-09-16T10:24 true PT1M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта, в мире, биньямин нетаньяху, хамас, иерусалим, израильское наступление на город газа