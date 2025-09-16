Число ударов ВСУ по российским объектам достигло максимума, заявил Мирошник
Мирошник: число ударов ВСУ во время выборов в России достигло максимума
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Число ударов ВСУ на фоне региональных выборов в РФ по российским гражданским объектам достигло максимума с начала года, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Главным внутриполитическим событием прошедшей недели (с 8 по 15 сентября) стало проведение региональных выборов в 81 субъекте Российской Федерации. На этом фоне число ежесуточных ударов ВСУ по гражданским объектам на российской территории превысило 530 единиц, достигнув максимального показателя с начала текущего года", - сообщил Мирошник в своем еженедельном докладе.
Кроме того, с началом учебного года ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, добавил он.
"Украинские нацисты атаковали учебные заведения в нескольких населенных пунктах Донецкой Народной Республики и городе Васильевка Запорожской области. Также задокументирован удар по школе-интернату в Ростовской области. В момент атаки в учебном заведении находились более 70 детей. Пострадали два сотрудника, жертв среди детей удалось избежать", - сообщил Мирошник.
Всего по гражданским целям на российской территории за минувшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3738 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122-миллиметровые), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты, также противник активно применял ударные БПЛА, стрелковое оружие.
"Подавляющее большинство используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены западными соучастниками преступлений киевского режима", - добавил Мирошник.
