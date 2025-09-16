https://ria.ru/20250916/obstrely-2042146503.html

Число ударов ВСУ по российским объектам достигло максимума, заявил Мирошник

Число ударов ВСУ по российским объектам достигло максимума, заявил Мирошник

Число ударов ВСУ на фоне региональных выборов в РФ по российским гражданским объектам достигло максимума с начала года, заявил посол МИД РФ по особым поручениям

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Число ударов ВСУ на фоне региональных выборов в РФ по российским гражданским объектам достигло максимума с начала года, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Главным внутриполитическим событием прошедшей недели (с 8 по 15 сентября) стало проведение региональных выборов в 81 субъекте Российской Федерации. На этом фоне число ежесуточных ударов ВСУ по гражданским объектам на российской территории превысило 530 единиц, достигнув максимального показателя с начала текущего года", - сообщил Мирошник в своем еженедельном докладе. Кроме того, с началом учебного года ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, добавил он. "Украинские нацисты атаковали учебные заведения в нескольких населенных пунктах Донецкой Народной Республики и городе Васильевка Запорожской области. Также задокументирован удар по школе-интернату в Ростовской области. В момент атаки в учебном заведении находились более 70 детей. Пострадали два сотрудника, жертв среди детей удалось избежать", - сообщил Мирошник. Всего по гражданским целям на российской территории за минувшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3738 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122-миллиметровые), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты, также противник активно применял ударные БПЛА, стрелковое оружие. "Подавляющее большинство используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены западными соучастниками преступлений киевского режима", - добавил Мирошник.

