16.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 16.09.2025
Число ударов ВСУ по российским объектам достигло максимума, заявил Мирошник
Число ударов ВСУ на фоне региональных выборов в РФ по российским гражданским объектам достигло максимума с начала года, заявил посол МИД РФ по особым поручениям РИА Новости, 16.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
происшествия
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Число ударов ВСУ на фоне региональных выборов в РФ по российским гражданским объектам достигло максимума с начала года, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Главным внутриполитическим событием прошедшей недели (с 8 по 15 сентября) стало проведение региональных выборов в 81 субъекте Российской Федерации. На этом фоне число ежесуточных ударов ВСУ по гражданским объектам на российской территории превысило 530 единиц, достигнув максимального показателя с начала текущего года", - сообщил Мирошник в своем еженедельном докладе. Кроме того, с началом учебного года ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, добавил он. "Украинские нацисты атаковали учебные заведения в нескольких населенных пунктах Донецкой Народной Республики и городе Васильевка Запорожской области. Также задокументирован удар по школе-интернату в Ростовской области. В момент атаки в учебном заведении находились более 70 детей. Пострадали два сотрудника, жертв среди детей удалось избежать", - сообщил Мирошник. Всего по гражданским целям на российской территории за минувшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3738 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122-миллиметровые), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты, также противник активно применял ударные БПЛА, стрелковое оружие. "Подавляющее большинство используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены западными соучастниками преступлений киевского режима", - добавил Мирошник.
россия
донецкая народная республика
запорожская область
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
россия, донецкая народная республика, запорожская область, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Родион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Родион Мирошник. Архивное фото
Специальная военная операция на Украине Россия Донецкая Народная Республика Запорожская область Родион Мирошник Вооруженные силы Украины Происшествия
 
 
