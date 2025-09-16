https://ria.ru/20250916/obstrely-2042124409.html
Украинские войска за сутки один раз обстреляли территорию ДНР
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
происшествия
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР, выпустив один боеприпас, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Один факт вооруженной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Одна вооруженная атака - на горловском направлении", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что всего был выпущен один боеприпас. В предыдущие сутки было зафиксировано два обстрела.
украина
донецкая народная республика
