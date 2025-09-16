https://ria.ru/20250916/obezyana-2042354115.html

Обезьяны напали на полицейский участок в Таиланде, сообщили СМИ

БАНГКОК, 16 сен - РИА Новости. Более 100 молодых макак вырвались во вторник из "обезьяньего детского сада" в таиландской провинции Лопбури и в поисках еды, приготовленной для людей, сладостей и понравившихся им предметов напали на полицейский участок и соседние жилые дома, сообщает таиландский новостной портал "Тхок Май Тхиенг", разместивший также видеозапись происшествия. "Около 09.00 во вторник (05.00 мск - ред.) более 100 молодых обезьян вырвались из "обезьяньего детского сада" в городе Лопбури (столица одноименной провинции- ред.) и напали на полицейский участок района Тха Хин и соседние дома. Большая группа обезьян разоряла находившиеся на стоянке полицейского участка автомобили, другие животные проникли в жилые дома по соседству с полицейским участком и устроили в них хаос", - сообщает портал, добавляя, что полицейским пришлось отстреливаться от макак из рогаток, чтобы прогнать их с территории участка. На момент публикации новости вечером во вторник большая часть сбежавших обезьян всё еще находилась на свободе. Часть животных удалось поймать работникам Департамента национальных парков, которому принадлежит "обезьяний детский сад", и выделенных им в помощь сотрудникам городской администрации, говорится в сообщении. "Это далеко не первый случай бегства обезьян из учреждений Департамента национальных парков в провинции Лопбури и их нападений на жилые дома и госучреждения. Жители города Лопбури неоднократно обращались с заявлениями в Департамент с просьбой принять меры к предотвращению таких случаев, однако ситуация остается прежней", - сообщает портал. Провинция Лопбури известна значительной популяцией диких обезьян, которые давно стали одной из главных достопримечательностей региона. Посмотреть на обезьян в Лопбури приезжают тысячи туристов как из других провинций Таиланда, так и из-за границы. Власти провинции совместно с Департаментом национальных парков неоднократно отлавливали обезьян на улицах города Лопбури и перевозили их в ближайший заповедник, в который организуются экскурсии для туристов. В заповедник были в последние годы переведены все ранее находившиеся в черте города огороженные территории, на которых жили обезьяны, за исключением "обезьяньего детского сада", который до сих пор находится внутри городской черты. В Лопбури ведется расследование инцидента: сотрудники Департамента национальных парков пытаются выяснить, сами ли обезьяны сумели освободиться, тряся решетки ограждения до момента, когда от тряски открылись их запоры, или кто-то преднамеренно открыл запоры, чтобы освободить животных. Чаще всего обезьяны производят "налеты" на человеческие жилища и учреждения в поисках продуктов, в частности приготовленной для людей пищи, которая отличается от их обычного рациона в заповедниках и "обезьяньем детском саду", сладостей, сладких напитков, баночного пива, чипсов и других видов съестного, и привлекательных для них предметов - от человеческой обуви и головных уборов до фотоаппаратов и смартфонов.

