Рейтинг@Mail.ru
Задержанная женщина рассказала, за сколько согласилась на подрыв Транссиба - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 16.09.2025 (обновлено: 10:29 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/novosibirsk-2042166626.html
Задержанная женщина рассказала, за сколько согласилась на подрыв Транссиба
Задержанная женщина рассказала, за сколько согласилась на подрыв Транссиба - РИА Новости, 16.09.2025
Задержанная женщина рассказала, за сколько согласилась на подрыв Транссиба
Задержанная в Новосибирске россиянка призналась, что согласилась устроить взрыв на Транссибе по заданию спецслужб Украины за $8 тысяч, следует из видео,... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T10:18:00+03:00
2025-09-16T10:29:00+03:00
в мире
новосибирск
украина
забайкальский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042167580_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c17c84c8d64699a8330107bd6fa0092e.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Задержанная в Новосибирске россиянка призналась, что согласилась устроить взрыв на Транссибе по заданию спецслужб Украины за $8 тысяч, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ. "Она (украинский куратор - ред.) мне предложила подрыв железнодорожного полотна, предложила деньги, восемь тысяч долларов", - говорит задержанная в видео, опубликованном ЦОС ФСБ. Ранее ФСБ сообщила, что в Новосибирске задержали женщину, причастную к диверсии на участке Транссиба в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб. В августе россиянка изготовила самодельное взрывное устройство, заложила его на ж/д путях и привела в действие, сообщили в ФСБ.
https://ria.ru/20250910/krym-2040887671.html
новосибирск
украина
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Подозреваемая в подрыве Транссиба рассказала, как готовила теракт
Задержанная в Новосибирске россиянка призналась, что согласилась устроить взрыв на Транссибе по заданию спецслужб Украины за $8 тыс, следует из видео ФСБ.
2025-09-16T10:18
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042167580_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_376306844cdf83d1e5f803f5f2618752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, новосибирск, украина, забайкальский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
В мире, Новосибирск, Украина, Забайкальский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Задержанная женщина рассказала, за сколько согласилась на подрыв Транссиба

Задержанная россиянка согласилась взорвать Транссиб за 8 тысяч долларов

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Задержанная в Новосибирске россиянка призналась, что согласилась устроить взрыв на Транссибе по заданию спецслужб Украины за $8 тысяч, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.
"Она (украинский куратор - ред.) мне предложила подрыв железнодорожного полотна, предложила деньги, восемь тысяч долларов", - говорит задержанная в видео, опубликованном ЦОС ФСБ.
Ранее ФСБ сообщила, что в Новосибирске задержали женщину, причастную к диверсии на участке Транссиба в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб. В августе россиянка изготовила самодельное взрывное устройство, заложила его на ж/д путях и привела в действие, сообщили в ФСБ.
Задержание агента Киева, передававшего данные о ПВО в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
ФСБ задержала агента Киева, передававшего данные о ПВО в Крыму
10 сентября, 11:49
 
В миреНовосибирскУкраинаЗабайкальский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала