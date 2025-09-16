https://ria.ru/20250916/novosibirsk-2042166626.html

Задержанная женщина рассказала, за сколько согласилась на подрыв Транссиба

Задержанная в Новосибирске россиянка призналась, что согласилась устроить взрыв на Транссибе по заданию спецслужб Украины за $8 тысяч, следует из видео,... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Задержанная в Новосибирске россиянка призналась, что согласилась устроить взрыв на Транссибе по заданию спецслужб Украины за $8 тысяч, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ. "Она (украинский куратор - ред.) мне предложила подрыв железнодорожного полотна, предложила деньги, восемь тысяч долларов", - говорит задержанная в видео, опубликованном ЦОС ФСБ. Ранее ФСБ сообщила, что в Новосибирске задержали женщину, причастную к диверсии на участке Транссиба в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб. В августе россиянка изготовила самодельное взрывное устройство, заложила его на ж/д путях и привела в действие, сообщили в ФСБ.

