Задержанная женщина рассказала, за сколько согласилась на подрыв Транссиба

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Задержанная в Новосибирске россиянка призналась, что согласилась устроить взрыв на Транссибе по заданию спецслужб Украины за $8 тысяч, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ. "Она (украинский куратор - ред.) мне предложила подрыв железнодорожного полотна, предложила деньги, восемь тысяч долларов", - говорит задержанная в видео, опубликованном ЦОС ФСБ. Ранее ФСБ сообщила, что в Новосибирске задержали женщину, причастную к диверсии на участке Транссиба в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб. В августе россиянка изготовила самодельное взрывное устройство, заложила его на ж/д путях и привела в действие, сообщили в ФСБ.
