Жители Нидерландов недовольны политикой властей, показал опрос - РИА Новости, 16.09.2025
14:42 16.09.2025
Жители Нидерландов недовольны политикой властей, показал опрос
2025-09-16T14:42:00+03:00
2025-09-16T14:42:00+03:00
ГААГА, 16 сен - РИА Новости. Большинство жителей Нидерландов не доверяют национальной политике: 68% опрошенных считают, что власть не справляется с нынешними вызовами, среди которых - миграционная проблема и кризис на рынке жилья, об этом свидетельствуют данные опроса Ipsos I&amp;O, проведенного по заказу телерадиокомпании NOS. "В настоящее время 29% нидерландцев доверяют национальной политике. Намного больше - 68% - заявляют о низком или крайне низком уровне доверия", - говорится в исследовании. Отмечается, что этот уровень сопоставим с показателями в 2021–2023 годах. В 2024 году, вскоре после формирования кабмина под руководством Дика Схофа, наблюдался рост. "Только трое из десяти избирателей (29%) выражают доверие, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 44%. Граждане мало доверяют политике в области иммиграции и жилищного рынка и считают, что крупные проблемы в стране не решаются", - свидетельствует опрос. В основном избиратели недовольны политикой в области миграции и предоставления убежища (68%), а также кризисом на рынке жилья (64%). Трое из четырёх избирателей, не доверяющих политике, считают, что кабмин Нидерландов не решает проблем (76%) и в основном эгоцентричен (74%) Большинство голландцев (63%) по-прежнему считают, что Нидерланды должны продолжать поддерживать Украину. В прошлом году этот показатель составлял 58%. Опрос проводился 13-15 сентября, в нем приняли участие 1115 жителей Нидерландов в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность опроса составляет примерно 2,8%. Премьер Нидерландов Дик Схоф 3 июня обратился к королю с прошением об отставке кабмина после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики. Король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, а остальных попросил продолжать работу. Кабмин Нидерландов после этого назначил проведение досрочных выборов в парламент на 29 октября. В конце августа правящую коалицию также покинули министры и госсекретари из партии "Новый общественный договор" (NSC) после неудавшейся попытки согласовать с остальными членами кабмина новые меры в отношении Израиля из-за ухудшения ситуации в Газе. Временный кабмин теперь состоит только из двух партий - Народной партии за свободу и демократию (VVD) и "Фермерско-гражданского движения" (BBB). Правительственная коалиция Нидерландов, в состав которой вошли Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB), продержалась у власти почти год. На ее формирование ушло почти полгода после внеочередных парламентских выборов, которые прошли в стране в ноябре 2023 года. Коалиция была сформирована в середине мая 2024 года, а в июле того же года новый кабмин, возглавляемый беспартийным деятелем и бывшим главой разведслужбы страны Схофом, принес присягу королю Нидерландов и приступил к исполнению своих обязанностей.
ГААГА, 16 сен - РИА Новости. Большинство жителей Нидерландов не доверяют национальной политике: 68% опрошенных считают, что власть не справляется с нынешними вызовами, среди которых - миграционная проблема и кризис на рынке жилья, об этом свидетельствуют данные опроса Ipsos I&O, проведенного по заказу телерадиокомпании NOS.
"В настоящее время 29% нидерландцев доверяют национальной политике. Намного больше - 68% - заявляют о низком или крайне низком уровне доверия", - говорится в исследовании.
Отмечается, что этот уровень сопоставим с показателями в 2021–2023 годах. В 2024 году, вскоре после формирования кабмина под руководством Дика Схофа, наблюдался рост.
"Только трое из десяти избирателей (29%) выражают доверие, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 44%. Граждане мало доверяют политике в области иммиграции и жилищного рынка и считают, что крупные проблемы в стране не решаются", - свидетельствует опрос.
В основном избиратели недовольны политикой в области миграции и предоставления убежища (68%), а также кризисом на рынке жилья (64%). Трое из четырёх избирателей, не доверяющих политике, считают, что кабмин Нидерландов не решает проблем (76%) и в основном эгоцентричен (74%)
Большинство голландцев (63%) по-прежнему считают, что Нидерланды должны продолжать поддерживать Украину. В прошлом году этот показатель составлял 58%.
Опрос проводился 13-15 сентября, в нем приняли участие 1115 жителей Нидерландов в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность опроса составляет примерно 2,8%.
Премьер Нидерландов Дик Схоф 3 июня обратился к королю с прошением об отставке кабмина после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики. Король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, а остальных попросил продолжать работу. Кабмин Нидерландов после этого назначил проведение досрочных выборов в парламент на 29 октября.
В конце августа правящую коалицию также покинули министры и госсекретари из партии "Новый общественный договор" (NSC) после неудавшейся попытки согласовать с остальными членами кабмина новые меры в отношении Израиля из-за ухудшения ситуации в Газе.
Временный кабмин теперь состоит только из двух партий - Народной партии за свободу и демократию (VVD) и "Фермерско-гражданского движения" (BBB).
Правительственная коалиция Нидерландов, в состав которой вошли Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB), продержалась у власти почти год. На ее формирование ушло почти полгода после внеочередных парламентских выборов, которые прошли в стране в ноябре 2023 года. Коалиция была сформирована в середине мая 2024 года, а в июле того же года новый кабмин, возглавляемый беспартийным деятелем и бывшим главой разведслужбы страны Схофом, принес присягу королю Нидерландов и приступил к исполнению своих обязанностей.
