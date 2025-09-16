https://ria.ru/20250916/niderlandy--2042281175.html

Нидерланды выделят более 200 миллионов евро на помощь Украине

Нидерланды выделят более 200 миллионов евро на помощь Украине - РИА Новости, 16.09.2025

Нидерланды выделят более 200 миллионов евро на помощь Украине

Нидерланды выделят более 200 миллионов евро в 2026 году на невоенную помощь Украине, говорится в заявлении кабмина по случаю Дня принца, в который традиционно... РИА Новости, 16.09.2025

ГААГА, 16 сен - РИА Новости. Нидерланды выделят более 200 миллионов евро в 2026 году на невоенную помощь Украине, говорится в заявлении кабмина по случаю Дня принца, в который традиционно принимается бюджет королевства на следующий год. "Нидерланды совместно с партнёрами по ЕС и НАТО продолжают поддерживать Украину... 234 миллиона евро из ранее объявленных пакетов помощи будут выделены в 2026 году на невоенную поддержку Украины, включая восстановление критически важной инфраструктуры, сельского хозяйства и здравоохранения", - говорится в заявлении, которое распространил кабмин во вторник. Как отмечается, из этой суммы 20 миллионов евро будут направлены на разминирование, поддержку институтов правосудия и демократии, а также на восстановление культурного наследия. При этом о решении о новом выделении средств на военную помощь Киеву не сообщается. Ранее власти Нидерландов перенесли часть бюджета, выделенного на военную помощь Украине, с 2026 года на этот год, чтобы ускорить поставки. Объём военной помощи, которую Гаага уже оказала Киеву, составил почти 8,7 миллиарда евро по состоянию на 31 августа 2025 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-

