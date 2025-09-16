https://ria.ru/20250916/netanyakhu-2042152242.html

Семьи израильских заложников провели ночь у дома Нетаньяху

Семьи израильских заложников провели ночь у дома Нетаньяху - РИА Новости, 16.09.2025

Семьи израильских заложников провели ночь у дома Нетаньяху

Семьи израильских заложников после известий о начале наземного наступления армии на город Газа прибыли в Иерусалим и провели ночь в резиденции премьера... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T08:23:00+03:00

2025-09-16T08:23:00+03:00

2025-09-16T10:45:00+03:00

биньямин нетаньяху

дональд трамп

исраэль кац

сша

израиль

иерусалим

в мире

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042172187_0:8:1600:908_1920x0_80_0_0_c0a701fe938a80c51be226261b854111.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Семьи израильских заложников после известий о начале наземного наступления армии на город Газа прибыли в Иерусалим и провели ночь в резиденции премьера Биньямина Нетаньяху, выражая опасения, что их близкие могут погибнуть от израильских атак, сообщила организация Форум семей заложников. В организации отметили, что, узнав из сообщений СМИ, что семьи заложников планируют провести акцию протеста у резиденции премьера в Иерусалиме, Нетаньяху покинул ее в течение нескольких минут. "У меня есть один интерес - чтобы эта страна проснулась и вернула моего ребенка вместе с 47 другими заложниками, как живыми, так и павшими, и чтобы наши солдаты вернулись домой. Ему не нравится слышать нас здесь, поэтому он сбежал, как трус. Мы будем следовать за ним повсюду, днем и ночью. Всё кончено", - заявила у резиденции премьера мать одного из заложников Эйнав Ценгаукер. Семьи похищенных убеждены, что их близкие удерживаются в зоне израильских бомбардировок, а операция в городе Газа ставит их жизнь под угрозу. Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что палестинские радикалы переместили заложников из туннелей на поверхность, чтобы использовать их в качестве живого щита и помешать действиям израильской армии. Президент США Дональд Трамп отреагировал на эту новость и пригрозил палестинскому движения ХАМАС необратимыми последствиями, если подобное произойдет. "Я только что прочитал сообщение, что ХАМАС переместил заложников из туннелей на поверхность земли, чтобы использовать их в качестве живого щита против наземной атаки Израиля. Надеюсь, лидеры ХАМАС понимают, во что они ввязываются, если делают такое. Это человеческий ужас, подобного которому видели очень немногие. Не позволяйте этому случиться — иначе все "ставки" отменяются. Освободите всех заложников сейчас", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. В ночь на вторник израильские и палестинские СМИ сообщали, что город Газа подвергся интенсивным бомбардировкам, после которых Израиль начал наземную операцию. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что после ночных ударов по сектору Газа, что город "Газа в огне" и подтвердил планы действовать до разгрома палестинского движения ХАМАС и освобождения заложников.

https://ria.ru/20250905/izrail-2040076368.html

https://ria.ru/20250829/kadry-2038290940.html

сша

израиль

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

биньямин нетаньяху, дональд трамп, исраэль кац, сша, израиль, иерусалим, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта