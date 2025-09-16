https://ria.ru/20250916/netanjahu-2042345436.html
Нетаньяху признался, что использовал Катар, готовя удар по ХАМАС в Дохе
Нетаньяху признался, что использовал Катар, готовя удар по ХАМАС в Дохе
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху признался, что лишь использовал Катар в качестве посредника на переговорах и никогда не считал эмират нейтральным или произраильским игроком. "Я никогда не считал их (катарцев. — Прим. ред.) произраильскими или хотя бы нейтральными. Это не так. Был опыт в их частичном использовании, и я никогда не думал о них в другом ключе. <...> Поэтому наша операция (удар по делегации ХАМАС во время переговоров в Дохе. — Прим. ред.) была абсолютно оправданной", — заявил он на пресс-конференции.Удар по КатаруНа прошлой неделе МИД Катара сообщил, что Тель-Авив атаковал жилые дома в Дохе, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС. Там заявили о гибели шести человек, включая сына лидера палестинского движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Также среди жертв атаки — сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара.Как уточнили в ХАМАС, Тель-Авив нанес удар по их делегации во время переговоров о прекращении огня. Один из руководителей движения сообщил, что нападение произошло, когда обсуждалось предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" отмечало, что для удара задействовали около 15 самолетов и более десяти боеприпасов.
