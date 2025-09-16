https://ria.ru/20250916/netanjahu-2042345436.html

Нетаньяху признался, что использовал Катар, готовя удар по ХАМАС в Дохе

Нетаньяху признался, что использовал Катар, готовя удар по ХАМАС в Дохе - РИА Новости, 16.09.2025

Нетаньяху признался, что использовал Катар, готовя удар по ХАМАС в Дохе

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху признался, что лишь использовал Катар в качестве посредника на переговорах и никогда не считал эмират нейтральным или... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T21:23:00+03:00

2025-09-16T21:23:00+03:00

2025-09-16T22:08:00+03:00

в мире

доха

израиль

катар

биньямин нетаньяху

хамас

удар израиля по делегации хамас в дохе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975134022_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_8c61e19e0b15f0e8c8a0081b1cc65524.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху признался, что лишь использовал Катар в качестве посредника на переговорах и никогда не считал эмират нейтральным или произраильским игроком. "Я никогда не считал их (катарцев. — Прим. ред.) произраильскими или хотя бы нейтральными. Это не так. Был опыт в их частичном использовании, и я никогда не думал о них в другом ключе. <...> Поэтому наша операция (удар по делегации ХАМАС во время переговоров в Дохе. — Прим. ред.) была абсолютно оправданной", — заявил он на пресс-конференции.Удар по КатаруНа прошлой неделе МИД Катара сообщил, что Тель-Авив атаковал жилые дома в Дохе, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС. Там заявили о гибели шести человек, включая сына лидера палестинского движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Также среди жертв атаки — сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара.Как уточнили в ХАМАС, Тель-Авив нанес удар по их делегации во время переговоров о прекращении огня. Один из руководителей движения сообщил, что нападение произошло, когда обсуждалось предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" отмечало, что для удара задействовали около 15 самолетов и более десяти боеприпасов.

https://ria.ru/20250916/genotsid-2042184294.html

https://ria.ru/20250916/konflikt-1915630213.html

доха

израиль

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, доха, израиль, катар, биньямин нетаньяху, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе