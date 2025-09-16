Рейтинг@Mail.ru
Бессент назвал условие для прекращения конфликта на Украине за 90 дней - РИА Новости, 16.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 16.09.2025
Бессент назвал условие для прекращения конфликта на Украине за 90 дней
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент полагает, что конфликт на Украине может завершиться за 2-3 месяца, если Европа введет вторичные пошлины в отношении стран, приобретающих российскую нефть. В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у РФ есть позиция по вопросу прекращения огня. "Гарантирую, что, если Европа введет серьезные вторичные пошлины в отношении покупателей российской нефти, конфликт будет завершен через 60 или 90 дней", - утверждает Бессент в интервью агентствам Рейтер и Блумберг. Министр финансов отметил, что США намерены сотрудничать с европейскими странами для изучения более жестких санкций в отношении российских компаний, в том числе "Роснефти" и "Лукойла". В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть. Позднее Трамп добавил, что санкции европейских стран против РФ недостаточно жесткие, так как они продолжают закупать российские энергоресурсы. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их нефти и газа из России, без которых энергоснабжение двух стран было бы невозможно. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
