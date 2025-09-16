https://ria.ru/20250916/napadeniya-2042165551.html

Появились подробности о нападениях подростков на людей во Владивостоке

Появились подробности о нападениях подростков на людей во Владивостоке

Пьяные 15-летние подростки избили граждан Узбекистана во Владивостоке, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 16.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Пьяные 15-летние подростки избили граждан Узбекистана во Владивостоке, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Во вторник приморское управление СК России сообщило, что пьяные 15-летние подростки и другие соучастники подозреваются в хулиганских действиях. В ночь на 10 сентября на улице Хабаровской во Владивостоке они сначала повредили автомобиль и распылили в салон аэрозольный баллончик. Потом напали на водителя грузовой машины, затем ворвались в круглосуточный магазин, где напали на мужчину, а затем и на водителя такси и пассажира, который находился в салоне. "Пьяные подростки ночью напали (на граждан Узбекистана. — Прим. ред.) и избили (их. — Прим. ред.) <...> во Владивостоке", — сообщил собеседник агентства, не уточнив других подробностей. В СУ СК ранее отмечали, что также несовершеннолетние, использовав в качестве оружия камни и иные подручные средства, напали еще на одного мужчину. Уголовное дело возбудили по части второй статьи 213 УК России. Личности подростков установлены, один из них задержан, двое разыскиваются. Подозреваемые отрицательно характеризуются и уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Один из них ранее привлекался по уголовному делу о хулиганстве в магазине "Надежда", которое в настоящий момент рассматривается в суде. Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела по факту инцидента. Надзорное ведомство проверяет работу органов системы профилактики, а также условия жизни и воспитания детей, участвовавших в конфликте.

