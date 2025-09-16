https://ria.ru/20250916/naemnik-2042135628.html

Заочно осужденный в России наемник вербует латиноамериканцев в ВСУ

Заочно осужденный в России наемник вербует латиноамериканцев в ВСУ - РИА Новости, 16.09.2025

Заочно осужденный в России наемник вербует латиноамериканцев в ВСУ

Заочно осужденный российским судом перуанский наемник Хулио Сезар Соса Дюран вербует наемников в недавно созданное подразделение латиноамериканских наемников...

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Заочно осужденный российским судом перуанский наемник Хулио Сезар Соса Дюран вербует наемников в недавно созданное подразделение латиноамериканских наемников "Специальная латинская бригада" (СЛБ), выяснило РИА Новости по данным в соцсетях. В конце июля Генеральная прокуратура РФ сообщила, что Соса Дюран был приговорен к 24 годам лишения свободы за участие во вторжении в Курскую область в составе ВСУ. В соцсетях СЛБ Соса Дюран ведет прямые эфиры и публикует видеозаписи, в которых рассказывает о порядке отбора в СЛБ. В публикации, размещенной в начале сентября в одном из профилей СЛБ в соцсетях перуанец сообщил, что ожидает прибытие на Украину первой группы завербованных наемников. "Специальная латинская бригада" - первая испаноязычная бригада, созданная испаноязычных для испаноязычных из любой страны мира", - говорит в одном из последних видео Соса Дюран, особо отмечая, что в СЛБ ждут операторов дронов и солдат с опытом. РИА Новости ранее выяснило, что в рядах ВСУ воюют не менее пяти подразделений латиноамериканских наемников. В августе колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из артиллерийских подразделений ВСУ в течение примерно восьми месяцев в 2024 году, рассказал, что среди его сослуживцев были его соотечественники, а также аргентинцы, бразильцы, перуанцы, венесуэльцы и мексиканцы. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами. Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

