https://ria.ru/20250916/mvd-2042266991.html

МВД: пистолет, с которым мужчина ходил по Краснодару, оказался игрушечным

МВД: пистолет, с которым мужчина ходил по Краснодару, оказался игрушечным - РИА Новости, 16.09.2025

МВД: пистолет, с которым мужчина ходил по Краснодару, оказался игрушечным

Пистолет, с которым мужчину заметили на улицах Краснодара, оказался игрушечным, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T16:41:00+03:00

2025-09-16T16:41:00+03:00

2025-09-16T16:41:00+03:00

краснодар

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

КРАСНОДАР, 16 сен - РИА Новости. Пистолет, с которым мужчину заметили на улицах Краснодара, оказался игрушечным, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу. Ранее в управлении рассказали, что организовали проверку после сообщения о том, что неизвестный ходит с, предположительно, пистолетом по территории краснодарского ЖК "Южный Парк". Как следует из видео, которое публикуют в соцсетях, мужчина шел по улице с предметом, похожим на пистолет, и размахивал им. "Краснодарские полицейские установили личность мужчины на улице Старокубанской. Им оказался 32-летний местный житель. Предметом, который он демонстрировал в своих руках, оказалось резиновое изделие (игрушка) в форме пистолета", - сообщили в городской полиции. Мотивы своего поступка гражданин затруднился объяснить, добавили в управлении МВД.

https://ria.ru/20250823/lenoblast-2037184468.html

https://ria.ru/20250727/peterburg-2031720296.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество