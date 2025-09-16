Рейтинг@Mail.ru
МВД: пистолет, с которым мужчина ходил по Краснодару, оказался игрушечным - РИА Новости, 16.09.2025
16:41 16.09.2025
МВД: пистолет, с которым мужчина ходил по Краснодару, оказался игрушечным
Пистолет, с которым мужчину заметили на улицах Краснодара, оказался игрушечным, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу. РИА Новости, 16.09.2025
краснодар
КРАСНОДАР, 16 сен - РИА Новости. Пистолет, с которым мужчину заметили на улицах Краснодара, оказался игрушечным, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу. Ранее в управлении рассказали, что организовали проверку после сообщения о том, что неизвестный ходит с, предположительно, пистолетом по территории краснодарского ЖК "Южный Парк". Как следует из видео, которое публикуют в соцсетях, мужчина шел по улице с предметом, похожим на пистолет, и размахивал им. "Краснодарские полицейские установили личность мужчины на улице Старокубанской. Им оказался 32-летний местный житель. Предметом, который он демонстрировал в своих руках, оказалось резиновое изделие (игрушка) в форме пистолета", - сообщили в городской полиции. Мотивы своего поступка гражданин затруднился объяснить, добавили в управлении МВД.
краснодар
Полицейская машина
Полицейская машина. Архивное фото
КРАСНОДАР, 16 сен - РИА Новости. Пистолет, с которым мужчину заметили на улицах Краснодара, оказался игрушечным, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.
Ранее в управлении рассказали, что организовали проверку после сообщения о том, что неизвестный ходит с, предположительно, пистолетом по территории краснодарского ЖК "Южный Парк". Как следует из видео, которое публикуют в соцсетях, мужчина шел по улице с предметом, похожим на пистолет, и размахивал им.
"Краснодарские полицейские установили личность мужчины на улице Старокубанской. Им оказался 32-летний местный житель. Предметом, который он демонстрировал в своих руках, оказалось резиновое изделие (игрушка) в форме пистолета", - сообщили в городской полиции.
Мотивы своего поступка гражданин затруднился объяснить, добавили в управлении МВД.
