Медведев прокомментировал индексацию социальных выплат и МРОТ
Медведев прокомментировал индексацию социальных выплат и МРОТ
2025-09-16T17:49:00+03:00
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев попросил фракцию ЕР держать на отдельном контроле индексацию социальных выплат и минимального размера оплаты труда. "Партия обязана гарантировать выполнение социальных обязательств. Это касается пенсии, материнского капитала, пособий на ребенка, помощи различной, включая ипотечную, ну и многое другое. На отдельном контроле следует держать и индексацию социальных выплат. Даже несмотря на все трудности нынешнего бюджета. Ну, и минимальный размер оплаты труда. Напомню, что президент поставил задачу увеличить его до 35 тысяч рублей к 2030 году", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
