Медведев прокомментировал индексацию социальных выплат и МРОТ - РИА Новости, 16.09.2025
17:49 16.09.2025
Медведев прокомментировал индексацию социальных выплат и МРОТ
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев попросил фракцию ЕР держать на отдельном контроле индексацию социальных выплат и минимального размера оплаты труда. "Партия обязана гарантировать выполнение социальных обязательств. Это касается пенсии, материнского капитала, пособий на ребенка, помощи различной, включая ипотечную, ну и многое другое. На отдельном контроле следует держать и индексацию социальных выплат. Даже несмотря на все трудности нынешнего бюджета. Ну, и минимальный размер оплаты труда. Напомню, что президент поставил задачу увеличить его до 35 тысяч рублей к 2030 году", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
россия
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев попросил фракцию ЕР держать на отдельном контроле индексацию социальных выплат и минимального размера оплаты труда.
"Партия обязана гарантировать выполнение социальных обязательств. Это касается пенсии, материнского капитала, пособий на ребенка, помощи различной, включая ипотечную, ну и многое другое. На отдельном контроле следует держать и индексацию социальных выплат. Даже несмотря на все трудности нынешнего бюджета. Ну, и минимальный размер оплаты труда. Напомню, что президент поставил задачу увеличить его до 35 тысяч рублей к 2030 году", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
Медведев призвал уделять особое внимание льготам для детей военных
