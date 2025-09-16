https://ria.ru/20250916/moskva-2042333103.html

В Москве пройдут дни Минска

В Москве пройдут дни Минска - РИА Новости, 16.09.2025

В Москве пройдут дни Минска

Дни Минска пройдут в Москве с 18 по 21 сентября, их целью является укрепление гуманитарных и культурных связей между городами, на Тверской площади будет... РИА Новости, 16.09.2025

МИНСК, 16 сен — РИА Новости. Дни Минска пройдут в Москве с 18 по 21 сентября, их целью является укрепление гуманитарных и культурных связей между городами, на Тверской площади будет развернута выставка-ярмарка белорусских товаров, сообщили РИА Новости в Минском городском исполнительном комитете. "В рамках Дней запланирована встреча председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с мэром Москвы Сергеем Собяниным для обсуждения вопросов торгово-экономического, социально-гуманитарного сотрудничества", - сообщили в минском горисполкоме. На Тверской площади пройдет выставка-ярмарка белорусских товаров, на ней будет представлена мясная и молочная продукция, кондитерские изделия ведущих белорусских предприятий. Помимо этого, на ярмарке можно будет приобрести трикотажные изделия, одежду и изделия из льна, текстильные изделия, косметику, посуда из стекла из хрусталя, фарфоровую посуду. Также будет организована презентация инвестиционного, туристического потенциала и медицинского туризма Минска. Кроме того, с целью укрепления торгово-экономических связей запланировано проведение экономического бизнес-форума "Минск и Москва: новый драйвер развития", в нем примут участие около 70 организаций и предприятий Минска и Москвы. В горисполкоме также сообщили, что подготовлена концертная программа "Минск витае сябров" - "Минск приветствует друзей". В Московском международном Доме музыки в рамках концерта 18 сентября запланировано выступление Национального Президентского оркестра Белоруссии, Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки", белорусского государственного ансамбля "Песняры", а также мастеров искусств республики. В рамках визита председателя Мингорисполкома Кухарева запланировано его участие в Форуме о будущем городов БРИКС "Облачные города", который пройдет с 17 по 18 сентября в "Зарядье" и будет посвящен робототехнике и искусственному интеллекту. "Представители из более 35 стран обсудят трансформацию городов до 2040 года с упором на технологии для устойчивого развития. Участники форума детально рассмотрят различные аспекты технологических инноваций, лежащих в основе создания "облачного города", который станет основой для умной городской эволюции", - сообщили в Мингорисполкоме. Форум будет посвящен роботизации и развитию искусственного интеллекта в городской среде.

Новости

