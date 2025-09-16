Рейтинг@Mail.ru
В Москве убили мужчину с инвалидностью, нанеся 170 ударов топором и ножом
18:04 16.09.2025 (обновлено: 18:56 16.09.2025)
В Москве убили мужчину с инвалидностью, нанеся 170 ударов топором и ножом
В Москве убили мужчину с инвалидностью, нанеся 170 ударов топором и ножом - РИА Новости, 16.09.2025
В Москве убили мужчину с инвалидностью, нанеся 170 ударов топором и ножом
Пьяный мужчина подозревается в убийстве знакомого с инвалидностью в Москве, нанеся тому не менее 170 ударов ножом, топором и другими предметами, возбуждено... РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пьяный мужчина подозревается в убийстве знакомого с инвалидностью в Москве, нанеся тому не менее 170 ударов ножом, топором и другими предметами, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГСУ СК по столице.По данным следствия, 11 сентября пьяный фигурант, находясь в квартире дома на улице Малой Черкизовской в Москве, в ходе конфликта, возникшего из-за неприязни, нанес не менее 170 ударов топором, ножом и иными предметами своему знакомому с ограниченными возможностями здоровья, мужчина скончался от полученных повреждений."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью)", - говорится в Telegram-канале столичного главка СК России.Ведомство отметило, что следователями и криминалистами осмотрено место происшествия, допрошен ряд свидетелей, кроме того, назначены необходимые судебные экспертизы."Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан. В ближайшее время следователи приступят к его допросу. Проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - добавил СК.Согласно фото, опубликованного в Telegram-канале столичного главка, удары также наносились утюгом.Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, ссора началась из-за спора о футбольных командах.
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве убили мужчину с инвалидностью, нанеся 170 ударов топором и ножом

В Москве мужчину заподозрили в убийстве знакомого с инвалидностью

На месте убийства мужчины в квартире дома на улице Малой Черкизовской в Москве
На месте убийства мужчины в квартире дома на улице Малой Черкизовской в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : Столичный СК/Telegram
На месте убийства мужчины в квартире дома на улице Малой Черкизовской в Москве
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пьяный мужчина подозревается в убийстве знакомого с инвалидностью в Москве, нанеся тому не менее 170 ударов ножом, топором и другими предметами, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГСУ СК по столице.
По данным следствия, 11 сентября пьяный фигурант, находясь в квартире дома на улице Малой Черкизовской в Москве, в ходе конфликта, возникшего из-за неприязни, нанес не менее 170 ударов топором, ножом и иными предметами своему знакомому с ограниченными возможностями здоровья, мужчина скончался от полученных повреждений.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью)", - говорится в Telegram-канале столичного главка СК России.
Ведомство отметило, что следователями и криминалистами осмотрено место происшествия, допрошен ряд свидетелей, кроме того, назначены необходимые судебные экспертизы.
"Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан. В ближайшее время следователи приступят к его допросу. Проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - добавил СК.
Согласно фото, опубликованного в Telegram-канале столичного главка, удары также наносились утюгом.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, ссора началась из-за спора о футбольных командах.
