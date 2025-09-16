https://ria.ru/20250916/moskva-2042237998.html
Более полумиллиона гостей посетили форум "Москва 2030"
Более полумиллиона гостей посетили форум "Москва 2030" - РИА Новости, 16.09.2025
Более полумиллиона гостей посетили форум "Москва 2030"
Более 530 тысяч гостей посетили площадку "Бесконечное развитие с вечными ценностями" в Гостином Дворе в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030",... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T15:08:00+03:00
2025-09-16T15:08:00+03:00
2025-09-16T15:08:00+03:00
москва
мария багреева
музеон
департамент экономической политики и развития
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036595197_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_7dbb3cd65cc23f7619c194d55111b63e.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 530 тысяч гостей посетили площадку "Бесконечное развитие с вечными ценностями" в Гостином Дворе в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Отмечается, что главной темой экспозиции стало развитие человека на протяжении жизни. Посетители оценили достижения медицины, познакомились с профессиями будущего, узнали о возможностях человеческого организма и увидели макеты социальных объектов завтрашнего дня. За все время форума на площадке провели 1453 мероприятия. "Четырнадцатого сентября завершила работу экспозиция "Бесконечное развитие с вечными ценностями" в Гостином Дворе, организованная в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". Современные социальные инициативы и инновационные решения, представленные на этой площадке, привлекли в общей сложности более 530 тысяч посетителей", - говорится в сообщении. В свою очередь, как отмечается на сайте, павильон "Экономика Москвы" в парке "Музеон" в рамках форума посетили около 400 тысяч гостей. "За полтора месяца работы в павильоне "Экономика Москвы" прошло более 300 мероприятий для представителей разных аудиторий — от детей до людей старшего возраста, от студентов до опытных специалистов", - приводятся слова заммэра Москвы, руководителя столичного Департамента экономической политики и развития Марии Багреевой. По словам Багреевой, почти 400 тысяч посетителей приняли участие в открытых лекциях, дискуссиях, мастер-классах и других мероприятиях. Благодаря работе павильона жители и гости столицы смогли узнать больше об экономике Москвы, повысить финансовую грамотность и заглянуть в будущее одного из крупнейших мегаполисов мира. Уточняется, что программа площадки была направлена на получение практических знаний об экономике и развитие полезных навыков. Для этого своими знаниями поделились более 200 экспертов, в том числе представители органов государственной власти, предприниматели, ученые, блогеры, писатели и журналисты.
https://ria.ru/20250912/forum-2041509835.html
https://ria.ru/20250916/moskva-2042232387.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036595197_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4f7af53f62fedcc6bd69048bc941a80b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мария багреева, музеон, департамент экономической политики и развития, общество
Москва, Мария Багреева, Музеон, Департамент экономической политики и развития, Общество
Более полумиллиона гостей посетили форум "Москва 2030"
Более полумиллиона гостей посетили площадку форума Москва 2030 в Гостином Дворе
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Более 530 тысяч гостей посетили площадку "Бесконечное развитие с вечными ценностями" в Гостином Дворе в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы
.
Отмечается, что главной темой экспозиции стало развитие человека на протяжении жизни. Посетители оценили достижения медицины, познакомились с профессиями будущего, узнали о возможностях человеческого организма и увидели макеты социальных объектов завтрашнего дня. За все время форума на площадке провели 1453 мероприятия.
"Четырнадцатого сентября завершила работу экспозиция "Бесконечное развитие с вечными ценностями" в Гостином Дворе, организованная в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". Современные социальные инициативы и инновационные решения, представленные на этой площадке, привлекли в общей сложности более 530 тысяч посетителей", - говорится в сообщении.
В свою очередь, как отмечается на сайте, павильон "Экономика Москвы" в парке "Музеон
" в рамках форума посетили около 400 тысяч гостей.
"За полтора месяца работы в павильоне "Экономика Москвы" прошло более 300 мероприятий для представителей разных аудиторий — от детей до людей старшего возраста, от студентов до опытных специалистов", - приводятся слова заммэра Москвы
, руководителя столичного Департамента экономической политики и развития Марии Багреевой
.
По словам Багреевой, почти 400 тысяч посетителей приняли участие в открытых лекциях, дискуссиях, мастер-классах и других мероприятиях. Благодаря работе павильона жители и гости столицы смогли узнать больше об экономике Москвы, повысить финансовую грамотность и заглянуть в будущее одного из крупнейших мегаполисов мира.
Уточняется, что программа площадки была направлена на получение практических знаний об экономике и развитие полезных навыков. Для этого своими знаниями поделились более 200 экспертов, в том числе представители органов государственной власти, предприниматели, ученые, блогеры, писатели и журналисты.