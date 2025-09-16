Рейтинг@Mail.ru
Более полумиллиона гостей посетили форум "Москва 2030" - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/moskva-2042237998.html
Более полумиллиона гостей посетили форум "Москва 2030"
Более полумиллиона гостей посетили форум "Москва 2030" - РИА Новости, 16.09.2025
Более полумиллиона гостей посетили форум "Москва 2030"
Более 530 тысяч гостей посетили площадку "Бесконечное развитие с вечными ценностями" в Гостином Дворе в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030",... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T15:08:00+03:00
2025-09-16T15:08:00+03:00
москва
мария багреева
музеон
департамент экономической политики и развития
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036595197_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_7dbb3cd65cc23f7619c194d55111b63e.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 530 тысяч гостей посетили площадку "Бесконечное развитие с вечными ценностями" в Гостином Дворе в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Отмечается, что главной темой экспозиции стало развитие человека на протяжении жизни. Посетители оценили достижения медицины, познакомились с профессиями будущего, узнали о возможностях человеческого организма и увидели макеты социальных объектов завтрашнего дня. За все время форума на площадке провели 1453 мероприятия. "Четырнадцатого сентября завершила работу экспозиция "Бесконечное развитие с вечными ценностями" в Гостином Дворе, организованная в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". Современные социальные инициативы и инновационные решения, представленные на этой площадке, привлекли в общей сложности более 530 тысяч посетителей", - говорится в сообщении. В свою очередь, как отмечается на сайте, павильон "Экономика Москвы" в парке "Музеон" в рамках форума посетили около 400 тысяч гостей. "За полтора месяца работы в павильоне "Экономика Москвы" прошло более 300 мероприятий для представителей разных аудиторий — от детей до людей старшего возраста, от студентов до опытных специалистов", - приводятся слова заммэра Москвы, руководителя столичного Департамента экономической политики и развития Марии Багреевой. По словам Багреевой, почти 400 тысяч посетителей приняли участие в открытых лекциях, дискуссиях, мастер-классах и других мероприятиях. Благодаря работе павильона жители и гости столицы смогли узнать больше об экономике Москвы, повысить финансовую грамотность и заглянуть в будущее одного из крупнейших мегаполисов мира. Уточняется, что программа площадки была направлена на получение практических знаний об экономике и развитие полезных навыков. Для этого своими знаниями поделились более 200 экспертов, в том числе представители органов государственной власти, предприниматели, ученые, блогеры, писатели и журналисты.
https://ria.ru/20250912/forum-2041509835.html
https://ria.ru/20250916/moskva-2042232387.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036595197_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4f7af53f62fedcc6bd69048bc941a80b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мария багреева, музеон, департамент экономической политики и развития, общество
Москва, Мария Багреева, Музеон, Департамент экономической политики и развития, Общество
Более полумиллиона гостей посетили форум "Москва 2030"

Более полумиллиона гостей посетили площадку форума Москва 2030 в Гостином Дворе

© Фото : Комплекс экономической политики городаПавильон "Экономика Москвы"
Павильон Экономика Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : Комплекс экономической политики города
Павильон "Экономика Москвы"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 530 тысяч гостей посетили площадку "Бесконечное развитие с вечными ценностями" в Гостином Дворе в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что главной темой экспозиции стало развитие человека на протяжении жизни. Посетители оценили достижения медицины, познакомились с профессиями будущего, узнали о возможностях человеческого организма и увидели макеты социальных объектов завтрашнего дня. За все время форума на площадке провели 1453 мероприятия.
Урбанисты из КНР приедут на форум Облачные города в Москву - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Урбанисты из КНР приедут на форум "Облачные города" в Москву
12 сентября, 16:32
"Четырнадцатого сентября завершила работу экспозиция "Бесконечное развитие с вечными ценностями" в Гостином Дворе, организованная в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". Современные социальные инициативы и инновационные решения, представленные на этой площадке, привлекли в общей сложности более 530 тысяч посетителей", - говорится в сообщении.
В свою очередь, как отмечается на сайте, павильон "Экономика Москвы" в парке "Музеон" в рамках форума посетили около 400 тысяч гостей.
"За полтора месяца работы в павильоне "Экономика Москвы" прошло более 300 мероприятий для представителей разных аудиторий — от детей до людей старшего возраста, от студентов до опытных специалистов", - приводятся слова заммэра Москвы, руководителя столичного Департамента экономической политики и развития Марии Багреевой.
По словам Багреевой, почти 400 тысяч посетителей приняли участие в открытых лекциях, дискуссиях, мастер-классах и других мероприятиях. Благодаря работе павильона жители и гости столицы смогли узнать больше об экономике Москвы, повысить финансовую грамотность и заглянуть в будущее одного из крупнейших мегаполисов мира.
Уточняется, что программа площадки была направлена на получение практических знаний об экономике и развитие полезных навыков. Для этого своими знаниями поделились более 200 экспертов, в том числе представители органов государственной власти, предприниматели, ученые, блогеры, писатели и журналисты.
Парк 50-летия Октября - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В Москве приступили к реабилитации пруда в парке 50-летия Октября
Вчера, 14:50
 
МоскваМария БагрееваМузеонДепартамент экономической политики и развитияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала