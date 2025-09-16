https://ria.ru/20250916/moskva-2042237998.html

Более полумиллиона гостей посетили форум "Москва 2030"

2025-09-16T15:08:00+03:00

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 530 тысяч гостей посетили площадку "Бесконечное развитие с вечными ценностями" в Гостином Дворе в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Отмечается, что главной темой экспозиции стало развитие человека на протяжении жизни. Посетители оценили достижения медицины, познакомились с профессиями будущего, узнали о возможностях человеческого организма и увидели макеты социальных объектов завтрашнего дня. За все время форума на площадке провели 1453 мероприятия. "Четырнадцатого сентября завершила работу экспозиция "Бесконечное развитие с вечными ценностями" в Гостином Дворе, организованная в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". Современные социальные инициативы и инновационные решения, представленные на этой площадке, привлекли в общей сложности более 530 тысяч посетителей", - говорится в сообщении. В свою очередь, как отмечается на сайте, павильон "Экономика Москвы" в парке "Музеон" в рамках форума посетили около 400 тысяч гостей. "За полтора месяца работы в павильоне "Экономика Москвы" прошло более 300 мероприятий для представителей разных аудиторий — от детей до людей старшего возраста, от студентов до опытных специалистов", - приводятся слова заммэра Москвы, руководителя столичного Департамента экономической политики и развития Марии Багреевой. По словам Багреевой, почти 400 тысяч посетителей приняли участие в открытых лекциях, дискуссиях, мастер-классах и других мероприятиях. Благодаря работе павильона жители и гости столицы смогли узнать больше об экономике Москвы, повысить финансовую грамотность и заглянуть в будущее одного из крупнейших мегаполисов мира. Уточняется, что программа площадки была направлена на получение практических знаний об экономике и развитие полезных навыков. Для этого своими знаниями поделились более 200 экспертов, в том числе представители органов государственной власти, предприниматели, ученые, блогеры, писатели и журналисты.

москва

