На МКАД перевернулась машина после столкновения с отбойником
10:45 16.09.2025 (обновлено: 13:47 16.09.2025)
На МКАД перевернулась машина после столкновения с отбойником
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Легковая автомашина перевернулась после столкновения с отбойником на внутренней стороне МКАД на юго-востоке Москвы, по предварительной информации, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На 10-м километре внутренней стороны МКАД в результате наезда на отбойник перевернулась легковушка", - сказал собеседник агентства. По его словам, предварительно пострадали два человека. Из-за ДТП перекрыта одна полоса из пяти.
москва, происшествия, мкад
Москва, Происшествия, МКАД
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Легковая автомашина перевернулась после столкновения с отбойником на внутренней стороне МКАД на юго-востоке Москвы, по предварительной информации, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На 10-м километре внутренней стороны МКАД в результате наезда на отбойник перевернулась легковушка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительно пострадали два человека. Из-за ДТП перекрыта одна полоса из пяти.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Москве два человека получили травмы в ДТП со скорой помощью
14 сентября, 18:56
 
МоскваПроисшествияМКАД
 
 
