На МКАД перевернулась машина после столкновения с отбойником
На МКАД перевернулась машина после столкновения с отбойником
2025-09-16T10:45:00+03:00
2025-09-16T10:45:00+03:00
2025-09-16T13:47:00+03:00
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Легковая автомашина перевернулась после столкновения с отбойником на внутренней стороне МКАД на юго-востоке Москвы, по предварительной информации, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На 10-м километре внутренней стороны МКАД в результате наезда на отбойник перевернулась легковушка", - сказал собеседник агентства. По его словам, предварительно пострадали два человека. Из-за ДТП перекрыта одна полоса из пяти.
