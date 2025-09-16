https://ria.ru/20250916/moskva-2042107350.html

Почти 400 тысяч человек побывали в павильоне "Экономика Москвы"

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Почти 400 тысяч человек посетили павильон "Экономика Москвы" и приняли участие в мероприятиях, которые там прошли, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Павильон работал полтора месяца в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030".Заммэра уточнила, что за время работы в павильоне провели свыше 300 мероприятий для самых разных посетителей – детей, молодежи, взрослой и пожилой аудитории. Они были интересны и студентам, и опытным специалистам."Почти 400 тысяч посетителей принимали участие в открытых лекциях, дискуссиях, мастер-классах и других мероприятиях, смотрели прямые трансляции подкастов с экспертами и кинопоказы в лаундж-зоне, участвовали в играх и квизах. Благодаря работе павильона жители и гости столицы смогли узнать больше об экономике Москвы, повысить финансовую грамотность и заглянуть в будущее одного из крупнейших мегаполисов мира", – подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Особенность площадки – ее образовательная направленность, в каждом мероприятии, которое проходило во время работы павильона, участники получали практические знания об экономике и развитие полезных навыков."Своими знаниями, опытом и советами о личных финансах, экономике, построении карьеры, запуске и ведении бизнеса, финансовой и кибербезопасности с гостями павильона поделились более 200 экспертов – известных экономистов, представителей органов государственной власти, предпринимателей, ученых, блогеров, писателей и журналистов", - отметила Багреева.Она добавила, что с помощью комплексного подхода к программе каждый посетитель павильона получил знания, которые были нужны именно ему.Кроме того, эксперты записали более 100 выпусков подкастов "Экономика в деталях", которые сейчас доступны к прослушиванию на различных платформах."Такой высокий интерес со стороны как посетителей, так и экспертов показывает актуальность и востребованность просветительских проектов, которые помогают лучше ориентироваться в текущей экономической реальности", - приводит пресс-служба ДЭПР слова заммэра.Она уточнила, что люди открыты не только к получению новых полезных знаний, но и к тому, чтобы делиться ими с другими.Участие в подготовке деловой программы принимали специалисты из Банка России, Сбера, АО "Альфа-банк", ВТБ, МГУ имени М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, РЭШ и РЭУ им. Г. В. Плеханова.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин назвал павильон "Экономика Москвы" одной из главных образовательных площадок форума "Территория будущего. Москва 2030"."Территория будущего. Москва 2030" – это возможность в масштабах всего города познакомиться с будущим, опробовав его технологии, которые уже сегодня применяются на территории Москвы. У посетителей всех возрастов была возможность пообщаться с роботами и искусственным интеллектом, посмотреть на работу современного беспилотного транспорта, поиграть на технологичных спортивных площадках, изучить образовательные, медицинские и промышленные инновации, погрузиться в VR-пространство и многое другое.Форум был открыт в рамках проекта "Лето в Москве" 1 августа, его работа продлилась до 14 сентября.Ранее Багреева сообщала, что эксперты обсудили тренды развития мегаполисов в павильоне "Экономика Москвы" в столичном парке "Музеон" на сессии "Атлас будущего. Каким будет мегаполис завтрашнего дня".

