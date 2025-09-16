https://ria.ru/20250916/moldaviya-2042302468.html

В Молдавии провели обыски в офисах двух оппозиционных телеканалов

В Молдавии провели обыски в офисах двух оппозиционных телеканалов - РИА Новости, 16.09.2025

В Молдавии провели обыски в офисах двух оппозиционных телеканалов

В Молдавии сотрудники полиции и прокуратуры провели во вторник обыски в помещениях Первого канала в Молдове и Canal5, заявили в редакциях телеканалов. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T18:24:00+03:00

2025-09-16T18:24:00+03:00

2025-09-16T20:58:00+03:00

молдавия

в мире

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 16 сен — РИА Новости. В Молдавии сотрудники полиции и прокуратуры провели во вторник обыски в помещениях Первого канала в Молдове и Canal5, заявили в редакциях телеканалов."Сегодня помещения, где мы работаем, подверглись обыскам и изъятию аппаратуры под предлогом дела об уклонении от налогов и отмывании денег. Но реальность такова: мы оказались втянуты в эту ситуацию только потому, что ранее предоставляли рекламные услуги строительной компании, против которой возбуждено уголовное дело", — говорится в распространенном для СМИ заявлении редакции Первого канала в Молдове.В Canal5 сообщили о масштабном изъятии оборудования. "Десятки силовиков — полиция, спецназ Fulger ("Молния"), прокуроры антикоррупционной прокуратуры и сотрудники Государственной налоговой службы — изымают не только документы, связанные с бухгалтерией, но и редакционное оборудование: серверы и компьютеры, обеспечивавшие производство видеоконтента и его выход в эфир", — отметили в редакции.Там добавили, что изъятое оборудование обещали вернуть не ранее 29 сентября, то есть после завершения избирательной кампании. В редакции считают, что таким способом власти стремятся заблокировать работу оппозиционных СМИ в преддверии парламентских выборов.При этом представители телеканалов указывают, что другие компании, фигурирующие в том же уголовном деле, продолжают работу в обычном режиме."Крупные молдавские нефтяные компании, связанные с этим делом, спокойно функционируют, их никто не трогает", — уточнили в Canal5.Борьба с оппозицией в МолдавииВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.

https://ria.ru/20250911/moldaviya-2041202405.html

https://ria.ru/20250908/gutsul-2040404995.html

https://ria.ru/20250904/svyaschenniki-2039694502.html

https://ria.ru/20250912/moldaviya-2041408148.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, в мире, кишинев, гагаузия, евгения гуцул