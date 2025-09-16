В Молдавии провели обыски в офисах двух оппозиционных телеканалов

Рейтинг@Mail.ru
18:24 16.09.2025 (обновлено: 20:58 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/moldaviya-2042302468.html
2025-09-16T18:24:00+03:00
2025-09-16T20:58:00+03:00
молдавия
в мире
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 16 сен — РИА Новости. В Молдавии сотрудники полиции и прокуратуры провели во вторник обыски в помещениях Первого канала в Молдове и Canal5, заявили в редакциях телеканалов.&quot;Сегодня помещения, где мы работаем, подверглись обыскам и изъятию аппаратуры под предлогом дела об уклонении от налогов и отмывании денег. Но реальность такова: мы оказались втянуты в эту ситуацию только потому, что ранее предоставляли рекламные услуги строительной компании, против которой возбуждено уголовное дело&quot;, — говорится в распространенном для СМИ заявлении редакции Первого канала в Молдове.В Canal5 сообщили о масштабном изъятии оборудования. "Десятки силовиков — полиция, спецназ Fulger ("Молния"), прокуроры антикоррупционной прокуратуры и сотрудники Государственной налоговой службы — изымают не только документы, связанные с бухгалтерией, но и редакционное оборудование: серверы и компьютеры, обеспечивавшие производство видеоконтента и его выход в эфир", — отметили в редакции.Там добавили, что изъятое оборудование обещали вернуть не ранее 29 сентября, то есть после завершения избирательной кампании. В редакции считают, что таким способом власти стремятся заблокировать работу оппозиционных СМИ в преддверии парламентских выборов.При этом представители телеканалов указывают, что другие компании, фигурирующие в том же уголовном деле, продолжают работу в обычном режиме."Крупные молдавские нефтяные компании, связанные с этим делом, спокойно функционируют, их никто не трогает", — уточнили в Canal5.Борьба с оппозицией в МолдавииВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
молдавия
кишинев
гагаузия
молдавия, в мире, кишинев, гагаузия, евгения гуцул
Молдавия, В мире, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
МолдавияВ миреКишиневГагаузияЕвгения Гуцул
 
 
