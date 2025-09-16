https://ria.ru/20250916/moldaviya-2042291098.html

В Молдавии перенесли заседание суда по делу депутата Нестеровского

В Молдавии перенесли заседание суда по делу депутата Нестеровского - РИА Новости, 16.09.2025

В Молдавии перенесли заседание суда по делу депутата Нестеровского

Заседание Апелляционной палаты Молдавии в отношении депутата парламента от партии "Возрождение" Александра Нестеровского, приговоренного к 12 годам лишения... РИА Новости, 16.09.2025

КИШИНЕВ, 16 сен — РИА Новости. Заседание Апелляционной палаты Молдавии в отношении депутата парламента от партии "Возрождение" Александра Нестеровского, приговоренного к 12 годам лишения свободы за пассивную коррупцию, перенесено на 2 октября, заявил РИА Новости адвокат Юлиан Пачурка. Суд в Кишиневе 19 марта заочно приговорил Нестеровского к 12 годам лишения свободы. Депутата признали виновным в "пассивной коррупции", а также в "принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы". Как сообщал адвокат политика Анатолий Пител, решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство. "Мы, адвокаты, подали ходатайство о переносе заседания. Дата следующего заседания назначена на 2 октября", - сказал Пачурка. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

