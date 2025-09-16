https://ria.ru/20250916/modi-2042352347.html
Моди рассказал, какие инициативы США поддерживает Индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен – РИА Новости. Индия поддерживает инициативы США по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Нарендра Моди. "Мы поддерживаем ваши инициативы, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине", - написал Моди в соцсети X по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Он также отметил, что "привержен делу поднятия индийско-американского всеобъемлющего и глобального партнерства на новую высоту" и поблагодарил Трампа за поздравление с днем рождения.
