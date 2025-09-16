Рейтинг@Mail.ru
Моди рассказал, какие инициативы США поддерживает Индия - РИА Новости, 16.09.2025
22:37 16.09.2025
Моди рассказал, какие инициативы США поддерживает Индия
Моди рассказал, какие инициативы США поддерживает Индия - РИА Новости, 16.09.2025
Моди рассказал, какие инициативы США поддерживает Индия
Индия поддерживает инициативы США по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Нарендра Моди. РИА Новости, 16.09.2025
в мире
индия
нарендра моди
дональд трамп
сша
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен – РИА Новости. Индия поддерживает инициативы США по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Нарендра Моди. "Мы поддерживаем ваши инициативы, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине", - написал Моди в соцсети X по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Он также отметил, что "привержен делу поднятия индийско-американского всеобъемлющего и глобального партнерства на новую высоту" и поблагодарил Трампа за поздравление с днем рождения.
индия
сша
2025
в мире, индия, нарендра моди, дональд трамп, сша
В мире, Индия, Нарендра Моди, Дональд Трамп, США
Моди рассказал, какие инициативы США поддерживает Индия

Индия одобряет стремление США к мирному урегулированию конфликта на Украине

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен – РИА Новости. Индия поддерживает инициативы США по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Нарендра Моди.
"Мы поддерживаем ваши инициативы, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине", - написал Моди в соцсети X по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Он также отметил, что "привержен делу поднятия индийско-американского всеобъемлющего и глобального партнерства на новую высоту" и поблагодарил Трампа за поздравление с днем рождения.
Трамп заявил, что провел чудесный разговор с премьером Индии
© 2025 МИА «Россия сегодня»
