Ту-160 отработали электронные пуски крылатых ракет на учении "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025
08:05 16.09.2025
Ту-160 отработали электронные пуски крылатых ракет на учении "Запад-2025"
Ту-160 отработали электронные пуски крылатых ракет на учении "Запад-2025"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили учебно-боевые задачи над нейтральными водами Баренцева моря в рамках ССУ "Запад-2025", в том числе отработали электронные пуски крылатых по критическим объектам условного противника, сообщили в Минобороны РФ. "Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря в рамках ССУ "Запад-2025", - говорится в сообщении. "При выполнении учебно-боевого задания экипажи отработали электронные пуски крылатых ракет воздушного базирования по критически важным объектам условного противника", - добавили в МО РФ. Отмечается, что во время полёта "стратеги" сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31 Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила около четырёх часов. Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, рассказали в МО РФ. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в ведомстве. Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
© Фото : ОАКСтратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М
© Фото : ОАК
Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили учебно-боевые задачи над нейтральными водами Баренцева моря в рамках ССУ "Запад-2025", в том числе отработали электронные пуски крылатых по критическим объектам условного противника, сообщили в Минобороны РФ.
"Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря в рамках ССУ "Запад-2025", - говорится в сообщении.
Запуск БПЛА во время совместного стратегического учения Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Минобороны Белоруссии рассказало об учениях "Запад-2025"
14 сентября, 22:33
"При выполнении учебно-боевого задания экипажи отработали электронные пуски крылатых ракет воздушного базирования по критически важным объектам условного противника", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что во время полёта "стратеги" сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31 Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила около четырёх часов.
Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, рассказали в МО РФ.
Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в ведомстве.
Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
Минометчики Московского военного округа перед нанесением ударов по выявленным целям и уничтожением огневых позиций условного противника на полигоне Борисовский в соответствии с планом проведения стратегических учений Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Учения "Запад-2025"
Вчера, 13:38
 
