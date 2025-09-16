https://ria.ru/20250916/mishustin-2042257060.html
Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами
Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами - РИА Новости, 16.09.2025
Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами
Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами, чтобы поездки из одного в другой были не только комфортными,... РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами, чтобы поездки из одного в другой были не только комфортными, но и не очень долгими. "В современном мире всё большую ценность приобретает время. И надо, конечно, чтобы путешествия между городами были не только безопасными и комфортными, но и не очень долгими. Для чего усиливаем работу по освоению технологий для более быстрых поездок", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии скоростного транспортного сообщения.
Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами
Мишустин призвал делать пути между городами не только комфортными, но и быстрыми