Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами

2025-09-16T16:06:00+03:00

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами, чтобы поездки из одного в другой были не только комфортными, но и не очень долгими. "В современном мире всё большую ценность приобретает время. И надо, конечно, чтобы путешествия между городами были не только безопасными и комфортными, но и не очень долгими. Для чего усиливаем работу по освоению технологий для более быстрых поездок", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии скоростного транспортного сообщения.

