Количество несчастных случаев на предприятиях снизилось, заявил Мишустин
Количество несчастных случаев на предприятиях снизилось, заявил Мишустин
2025-09-16T15:07:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Общее количество несчастных случаев на российских предприятиях снизилось на 20 процентов в последние годы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам и организаторам десятой Всероссийской недели и охраны труда. "Системная реализация целого комплекса мер позволила в последние годы на 20 процентов сократить общее количество несчастных случаев. И правительство продолжит поддерживать добросовестные предприятия, которые серьезно занимаются вопросами охраны труда", - сообщил Мишустин. Основная тема Всероссийской недели и охраны труда - "Народосбережение - гарантия устойчивого развития". Глава правительства подчеркнул, что форум востребован в России и за ее пределами.
общество, россия, михаил мишустин
