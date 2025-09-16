Количество несчастных случаев на предприятиях снизилось, заявил Мишустин

https://ria.ru/20250916/mishustin-2042237704.html

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Общее количество несчастных случаев на российских предприятиях снизилось на 20 процентов в последние годы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам и организаторам десятой Всероссийской недели и охраны труда. "Системная реализация целого комплекса мер позволила в последние годы на 20 процентов сократить общее количество несчастных случаев. И правительство продолжит поддерживать добросовестные предприятия, которые серьезно занимаются вопросами охраны труда", - сообщил Мишустин. Основная тема Всероссийской недели и охраны труда - "Народосбережение - гарантия устойчивого развития". Глава правительства подчеркнул, что форум востребован в России и за ее пределами.

