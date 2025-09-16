Рейтинг@Mail.ru
18:22 16.09.2025 (обновлено: 19:52 16.09.2025)
Глава Минобороны Белоруссии прибыл на учения "Запад-2025"
Глава Минобороны Белоруссии прибыл на учения "Запад-2025"
белоруссия
россия
в мире
виктор хренин
учения "запад-2025"
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин прибыл на один из полигонов в РФ, где примет участие в наблюдении за розыгрышем боевых действий в рамках белорусско-российских учений "Запад-2025", сообщила пресс-служба белорусского министерства."Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин прибыл на один из полигонов в Российской Федерации, где примет участие в наблюдении за розыгрышем боевых действий в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2025"", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале минобороны.Отмечается, что в рамках визита Хренин ознакомится с ходом выполнения учебно-боевых задач подразделениями вооруженных сил двух стран."Особое внимание будет уделено отработке вопросов взаимодействия и координации действий при выполнении совместных учебно-боевых задач", - говорится в сообщении.В пресс-службе также сообщили, что Хренин наградил отличившихся военнослужащих одного из подразделений вооруженных сил страны, задействованных в совместном стратегическом учении "Запад-2025". Награждение прошло на военном полигоне в Российской Федерации, где белорусские и российские военнослужащие отрабатывают совместные задачи по обеспечению безопасности Союзного государства.В сообщении уточняется, что на полигоне Мулино развернулась кульминация совместных стратегических учений вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2025"."Белорусские военнослужащие перенимают у российских коллег знания и навыки, необходимые для эффективного противодействия современным угрозам. Учение "Запад-2025" подтверждает приверженность России и Беларуси укреплению оборонного потенциала Союзного государства. Они призваны повысить совместимость вооруженных сил двух стран и продемонстрировать готовность к совместному реагированию на вызовы безопасности", - подчеркивается в сообщении.
белоруссия, россия, в мире, виктор хренин, учения "запад-2025"
Белоруссия, Россия, В мире, Виктор Хренин, Учения "Запад-2025"
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин прибыл на один из полигонов в РФ, где примет участие в наблюдении за розыгрышем боевых действий в рамках белорусско-российских учений "Запад-2025", сообщила пресс-служба белорусского министерства.
"Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин прибыл на один из полигонов в Российской Федерации, где примет участие в наблюдении за розыгрышем боевых действий в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2025"", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале минобороны.
Отмечается, что в рамках визита Хренин ознакомится с ходом выполнения учебно-боевых задач подразделениями вооруженных сил двух стран.
"Особое внимание будет уделено отработке вопросов взаимодействия и координации действий при выполнении совместных учебно-боевых задач", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также сообщили, что Хренин наградил отличившихся военнослужащих одного из подразделений вооруженных сил страны, задействованных в совместном стратегическом учении "Запад-2025". Награждение прошло на военном полигоне в Российской Федерации, где белорусские и российские военнослужащие отрабатывают совместные задачи по обеспечению безопасности Союзного государства.
В сообщении уточняется, что на полигоне Мулино развернулась кульминация совместных стратегических учений вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2025".
"Белорусские военнослужащие перенимают у российских коллег знания и навыки, необходимые для эффективного противодействия современным угрозам. Учение "Запад-2025" подтверждает приверженность России и Беларуси укреплению оборонного потенциала Союзного государства. Они призваны повысить совместимость вооруженных сил двух стран и продемонстрировать готовность к совместному реагированию на вызовы безопасности", - подчеркивается в сообщении.
БелоруссияРоссияВ миреВиктор ХренинУчения "Запад-2025"
 
 
