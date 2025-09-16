https://ria.ru/20250916/megafon-2042208947.html

"МегаФон": В этом году за границей отдохнули на 9% больше россиян

"МегаФон": В этом году за границей отдохнули на 9% больше россиян - РИА Новости, 16.09.2025

"МегаФон": В этом году за границей отдохнули на 9% больше россиян

Отдых за границей в прошедший летний сезон выбрали на 9% больше россиян, чем в прошлом году, сообщает "МегаФон" по итогам анализа обезличенных данных абонентов. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T13:16:00+03:00

2025-09-16T13:16:00+03:00

2025-09-16T13:16:00+03:00

отдых

мегафон

путешествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777470690_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_1522ee55f30b9b5ba59b9a0f46832d26.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Отдых за границей в прошедший летний сезон выбрали на 9% больше россиян, чем в прошлом году, сообщает "МегаФон" по итогам анализа обезличенных данных абонентов. Несмотря на то, что летать за границу туристы из России стали чаще, по длительности их путешествия стали короче: если летом 2024 года отдых длился в среднем 10 дней, то в этом – семь. Самой популярной страной как для отдыха, так и для пересадок туристов на стыковочные рейсы остается Турция. Востребованными направлениями также остаются Белоруссия, Казахстан, Абхазия и Грузия. Рост турпотока на 37% показали страны Азии, в особенности Вьетнам (+282% по сравнению с прошлым летом). Эта страна наряду с Китаем и Таиландом входит в топ-3 туристических направлений в Азии. Существенно вырос интерес к Африке – на 38%. Абсолютный лидер здесь – Египет, в топ-3 направлений входят также Марокко и Тунис, последний показывает наибольший прирост по числу поездок (+249%). На Ближнем Востоке, помимо Турции, в тройку лидеров вошли ОАЭ и Саудовская Аравия, при этом наблюдается рост нетипичных для россиян направлений: Бахрейн (+32%) и Ирак (+24%). В Европе чаще посещали Литву, Италию и Румынию, однако рейтинг по самой заметной динамике возглавили Польша (+32%), Монако (+31%) и Ирландия (+26%). Почти весь турпоток в Северную Америку пришелся на США и Кубу (суммарно 86%). При этом США приросли на 25%, а Куба упала на 20%. В Южной Америке больше половины туристов (60%) посещали Бразилию и Аргентину, при этом в сравнении с прошлым летом турпоток туда остался неизменным, отмечается в сообщении. Что касается транзитных перелетов, то самым популярным местом является Турция: число пересадок здесь выросло почти на треть. Второе место занимает Казахстан, однако большая часть маршрутов через республику из РФ в другие страны проходит по суше, а не по воздуху. Китай расположился на третьем месте: в сравнении с прошлым летом здесь стали пересаживаться на стыковочные рейсы более чем на 20% чаще. Популярным остается транзит через ОАЭ: страна занимает четвертое место по пересадкам, их число растет на 10%. Сербия уверенно держится в топ-5 стран для пересадок, однако число транзитных поездок через Белград упало на 8,5% к 2024 году. Катар теряет популярность как транзитный хаб для россиян: число пересадок тут сократилось втрое.

https://ria.ru/20250819/megafon-2036262948.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

отдых, мегафон, путешествия