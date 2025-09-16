https://ria.ru/20250916/medvedev-2042298160.html
Медведев призвал дать вдовам бойцов СВО право бесплатно поступать в вузы
2025-09-16T18:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
вооруженные силы рф
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вдовам бойцов СВО следует предоставить право на бесплатное поступление в вузы и колледжи в пределах определенных квот, сообщил председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Следует предоставить вдовам наших бойцов право на бесплатное поступление в высшие учебные заведения и колледжи без вступительных экзаменов в пределах той квоты, которая должна быть определена", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
россия
