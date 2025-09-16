Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал дать вдовам бойцов СВО право бесплатно поступать в вузы - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/medvedev-2042298160.html
Медведев призвал дать вдовам бойцов СВО право бесплатно поступать в вузы
Медведев призвал дать вдовам бойцов СВО право бесплатно поступать в вузы - РИА Новости, 16.09.2025
Медведев призвал дать вдовам бойцов СВО право бесплатно поступать в вузы
Вдовам бойцов СВО следует предоставить право на бесплатное поступление в вузы и колледжи в пределах определенных квот, сообщил председатель партии "Единая... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T18:11:00+03:00
2025-09-16T18:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985042237_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_6dd02253d2bac3e102617fe7b7a24706.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вдовам бойцов СВО следует предоставить право на бесплатное поступление в вузы и колледжи в пределах определенных квот, сообщил председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Следует предоставить вдовам наших бойцов право на бесплатное поступление в высшие учебные заведения и колледжи без вступительных экзаменов в пределах той квоты, которая должна быть определена", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
https://ria.ru/20250728/gosduma-2031856716.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985042237_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_ddcb843ab1a5358d6ddd4cc3fb04451a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
Медведев призвал дать вдовам бойцов СВО право бесплатно поступать в вузы

Медведев: вдовы бойцов СВО должны иметь право на бесплатное поступление в вузы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вдовам бойцов СВО следует предоставить право на бесплатное поступление в вузы и колледжи в пределах определенных квот, сообщил председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Следует предоставить вдовам наших бойцов право на бесплатное поступление в высшие учебные заведения и колледжи без вступительных экзаменов в пределах той квоты, которая должна быть определена", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Госдуму направили законопроекты о поддержке участников СВО и их семей
28 июля, 10:50
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияГосдума РФВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала