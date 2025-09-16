https://ria.ru/20250916/medvedev-2042297085.html

Медведев призвал обеспечить бесплатный проезд бойцов до врачебной комиссии

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Все участники специальной военной операции должны получить право на бесплатный проезд до места военно-врачебной комиссии и обратно, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. На встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме он отметил, что важно обеспечить принятие в осеннюю сессию законопроекта, который дает ветеранам СВО право бесплатно получать второе среднее специальное образование. "Ну и необходимо предоставить всем участникам спецоперации право бесплатного проезда до места военно-врачебной комиссии и обратно. Сейчас такое право имеют только добровольцы", - сказал Медведев.

