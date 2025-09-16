Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал обеспечить бесплатный проезд бойцов до врачебной комиссии - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/medvedev-2042297085.html
Медведев призвал обеспечить бесплатный проезд бойцов до врачебной комиссии
Медведев призвал обеспечить бесплатный проезд бойцов до врачебной комиссии - РИА Новости, 16.09.2025
Медведев призвал обеспечить бесплатный проезд бойцов до врачебной комиссии
Все участники специальной военной операции должны получить право на бесплатный проезд до места военно-врачебной комиссии и обратно, заявил замглавы Совета... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T18:08:00+03:00
2025-09-16T18:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Все участники специальной военной операции должны получить право на бесплатный проезд до места военно-врачебной комиссии и обратно, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. На встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме он отметил, что важно обеспечить принятие в осеннюю сессию законопроекта, который дает ветеранам СВО право бесплатно получать второе среднее специальное образование. "Ну и необходимо предоставить всем участникам спецоперации право бесплатного проезда до места военно-врачебной комиссии и обратно. Сейчас такое право имеют только добровольцы", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20250728/gosduma-2031856716.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
Медведев призвал обеспечить бесплатный проезд бойцов до врачебной комиссии

Медведев: бойцы СВО должны иметь право бесплатно доехать до врачебной комиссии

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Все участники специальной военной операции должны получить право на бесплатный проезд до места военно-врачебной комиссии и обратно, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
На встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме он отметил, что важно обеспечить принятие в осеннюю сессию законопроекта, который дает ветеранам СВО право бесплатно получать второе среднее специальное образование.
"Ну и необходимо предоставить всем участникам спецоперации право бесплатного проезда до места военно-врачебной комиссии и обратно. Сейчас такое право имеют только добровольцы", - сказал Медведев.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Госдуму направили законопроекты о поддержке участников СВО и их семей
28 июля, 10:50
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияГосдума РФВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала