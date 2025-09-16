https://ria.ru/20250916/medvedev-2042297085.html
Медведев призвал обеспечить бесплатный проезд бойцов до врачебной комиссии
Медведев призвал обеспечить бесплатный проезд бойцов до врачебной комиссии - РИА Новости, 16.09.2025
Медведев призвал обеспечить бесплатный проезд бойцов до врачебной комиссии
Все участники специальной военной операции должны получить право на бесплатный проезд до места военно-врачебной комиссии и обратно, заявил замглавы Совета... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T18:08:00+03:00
2025-09-16T18:08:00+03:00
2025-09-16T18:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Все участники специальной военной операции должны получить право на бесплатный проезд до места военно-врачебной комиссии и обратно, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. На встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме он отметил, что важно обеспечить принятие в осеннюю сессию законопроекта, который дает ветеранам СВО право бесплатно получать второе среднее специальное образование. "Ну и необходимо предоставить всем участникам спецоперации право бесплатного проезда до места военно-врачебной комиссии и обратно. Сейчас такое право имеют только добровольцы", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20250728/gosduma-2031856716.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
Медведев призвал обеспечить бесплатный проезд бойцов до врачебной комиссии
Медведев: бойцы СВО должны иметь право бесплатно доехать до врачебной комиссии