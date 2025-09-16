https://ria.ru/20250916/medvedev-2042296080.html

Почти 700 инициатив партии "Единая Россия" стали законами, заявил Медведев

Почти 700 инициатив партии "Единая Россия" стали законами, заявил Медведев - РИА Новости, 16.09.2025

Почти 700 инициатив партии "Единая Россия" стали законами, заявил Медведев

Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что за время работы Государственной Думы восьмого созыва почти... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T18:04:00+03:00

2025-09-16T18:04:00+03:00

2025-09-16T18:04:00+03:00

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032651261_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_cad27f37f68e866c454955bf4dfd3fef.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что за время работы Государственной Думы восьмого созыва почти 700 инициатив партии стали законами. "За время работы Государственной Думы восьмого созыва почти 700 наших инициатив стали законами. Значительная часть из них, более двухсот, касается народной программы, и, при нашей общей поддержке, из федерального бюджета на ее выполнение было направлено 17 триллионов рублей", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.

https://ria.ru/20250916/medvedev-2042293505.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф