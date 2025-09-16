https://ria.ru/20250916/medvedev-2042296080.html
Почти 700 инициатив партии "Единая Россия" стали законами, заявил Медведев
Почти 700 инициатив партии "Единая Россия" стали законами, заявил Медведев - РИА Новости, 16.09.2025
Почти 700 инициатив партии "Единая Россия" стали законами, заявил Медведев
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что за время работы Государственной Думы восьмого созыва почти... РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что за время работы Государственной Думы восьмого созыва почти 700 инициатив партии стали законами. "За время работы Государственной Думы восьмого созыва почти 700 наших инициатив стали законами. Значительная часть из них, более двухсот, касается народной программы, и, при нашей общей поддержке, из федерального бюджета на ее выполнение было направлено 17 триллионов рублей", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
