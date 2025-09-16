https://ria.ru/20250916/medvedev-2042295706.html
Медведев призвал увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей
2025-09-16T18:01:00+03:00
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), согласно поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть увеличен до 35 тысяч рублей к 2030 году, напомнил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Медведев на встрече с фракцией "Единой России" в Госдуме подчеркнул, что ЕР должна держать на контроле индексацию социальных выплат в России. "Ну, и минимальный размер оплаты труда. Напомню, что президент поставил задачу увеличить его до 35 тысяч рублей к 2030 году", - сказал Медведев.
общество, россия, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия, госдума рф
