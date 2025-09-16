Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей - РИА Новости, 16.09.2025
18:01 16.09.2025
Медведев призвал увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей
Медведев призвал увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей - РИА Новости, 16.09.2025
Медведев призвал увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), согласно поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть увеличен до 35 тысяч рублей к 2030 году, напомнил... РИА Новости, 16.09.2025
общество
россия
дмитрий медведев
владимир путин
единая россия
госдума рф
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), согласно поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть увеличен до 35 тысяч рублей к 2030 году, напомнил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Медведев на встрече с фракцией "Единой России" в Госдуме подчеркнул, что ЕР должна держать на контроле индексацию социальных выплат в России. "Ну, и минимальный размер оплаты труда. Напомню, что президент поставил задачу увеличить его до 35 тысяч рублей к 2030 году", - сказал Медведев.
россия
общество, россия, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия, госдума рф
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Единая Россия, Госдума РФ
Медведев призвал увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей

Медведев: МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей к 2030 году

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), согласно поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть увеличен до 35 тысяч рублей к 2030 году, напомнил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Медведев на встрече с фракцией "Единой России" в Госдуме подчеркнул, что ЕР должна держать на контроле индексацию социальных выплат в России.
"Ну, и минимальный размер оплаты труда. Напомню, что президент поставил задачу увеличить его до 35 тысяч рублей к 2030 году", - сказал Медведев.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
В Госдуму внесут проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей
23 июля, 01:06
 
Общество Россия Дмитрий Медведев Владимир Путин Единая Россия Госдума РФ
 
 
