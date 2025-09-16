https://ria.ru/20250916/medvedev-2042295706.html

Медведев призвал увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей

Медведев призвал увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей - РИА Новости, 16.09.2025

Медведев призвал увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), согласно поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть увеличен до 35 тысяч рублей к 2030 году, напомнил... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T18:01:00+03:00

2025-09-16T18:01:00+03:00

2025-09-16T18:01:00+03:00

общество

россия

дмитрий медведев

владимир путин

единая россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), согласно поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть увеличен до 35 тысяч рублей к 2030 году, напомнил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Медведев на встрече с фракцией "Единой России" в Госдуме подчеркнул, что ЕР должна держать на контроле индексацию социальных выплат в России. "Ну, и минимальный размер оплаты труда. Напомню, что президент поставил задачу увеличить его до 35 тысяч рублей к 2030 году", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20250723/mrot-2030740663.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия, госдума рф