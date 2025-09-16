https://ria.ru/20250916/medvedev-2042293972.html

Медведев призвал обеспечить бесплатное второе образование для ветеранов СВО

Принятие законопроекта о бесплатном втором среднем специальном образовании для ветеранов СВО необходимо обеспечить в осеннюю сессию, сообщил замглавы Совета... РИА Новости, 16.09.2025

общество

россия

дмитрий медведев

единая россия

госдума рф

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Принятие законопроекта о бесплатном втором среднем специальном образовании для ветеранов СВО необходимо обеспечить в осеннюю сессию, сообщил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "В осеннюю сессию важно обеспечить принятие законопроекта, который дает ветеранам право бесплатно получать второе среднее специальное образование", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.

россия

2025

общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф