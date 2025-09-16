https://ria.ru/20250916/medvedev-2042293972.html
Медведев призвал обеспечить бесплатное второе образование для ветеранов СВО
Медведев призвал обеспечить бесплатное второе образование для ветеранов СВО - РИА Новости, 16.09.2025
Медведев призвал обеспечить бесплатное второе образование для ветеранов СВО
Принятие законопроекта о бесплатном втором среднем специальном образовании для ветеранов СВО необходимо обеспечить в осеннюю сессию, сообщил замглавы Совета... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T17:57:00+03:00
2025-09-16T17:57:00+03:00
2025-09-16T17:57:00+03:00
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568687167_0:195:2951:1854_1920x0_80_0_0_04f5f28b072a685f8ba4e746501a263e.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Принятие законопроекта о бесплатном втором среднем специальном образовании для ветеранов СВО необходимо обеспечить в осеннюю сессию, сообщил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "В осеннюю сессию важно обеспечить принятие законопроекта, который дает ветеранам право бесплатно получать второе среднее специальное образование", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
https://ria.ru/20250916/medvedev-2042290869.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568687167_110:0:2839:2047_1920x0_80_0_0_21c01ad5586cc73a847c29f4be9764fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ
Медведев призвал обеспечить бесплатное второе образование для ветеранов СВО
Медведев заявил о важности закона о бесплатном втором образовании для ветеранов