17:57 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/medvedev-2042293972.html
Медведев призвал обеспечить бесплатное второе образование для ветеранов СВО
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Принятие законопроекта о бесплатном втором среднем специальном образовании для ветеранов СВО необходимо обеспечить в осеннюю сессию, сообщил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "В осеннюю сессию важно обеспечить принятие законопроекта, который дает ветеранам право бесплатно получать второе среднее специальное образование", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
россия
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Принятие законопроекта о бесплатном втором среднем специальном образовании для ветеранов СВО необходимо обеспечить в осеннюю сессию, сообщил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"В осеннюю сессию важно обеспечить принятие законопроекта, который дает ветеранам право бесплатно получать второе среднее специальное образование", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
ОбществоРоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
