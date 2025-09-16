Рейтинг@Mail.ru
Медведев предложил расширить список заказчиков целевого обучения в вузах
17:57 16.09.2025
Медведев предложил расширить список заказчиков целевого обучения в вузах
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил расширить перечень заказчиков целевого обучения в вузах. "Важно, чтобы государственные инвестиции в целевую подготовку кадров максимальной степени отвечали потребностям стратегического развития регионов и нашей страны. В частности, нужно расширить перечень заказчиков целевого обучения по программам высшего образования за счет бюджета", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил расширить перечень заказчиков целевого обучения в вузах.
"Важно, чтобы государственные инвестиции в целевую подготовку кадров максимальной степени отвечали потребностям стратегического развития регионов и нашей страны. В частности, нужно расширить перечень заказчиков целевого обучения по программам высшего образования за счет бюджета", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
