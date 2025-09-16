https://ria.ru/20250916/medvedev-2042290869.html
На выборах в 2025 году победили 830 участников СВО, заявил Медведев
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. На выборах в 2025 году победили 830 участников СВО, выдвинувших свою кандидатуру от ЕР, сообщил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Единая Россия", напомню, впервые откликнулась, и самая первая откликнулась на призыв главы государства по вовлечению наших защитников в политическую и общественную жизнь. Эту миссию мы выполняем, я напомню, что в 24-м году депутатами от партии стали 304 участника СВО. А в этому году от нашей партии победили уже 830 человек. Это, безусловно, герои. Это хороший результат", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.
