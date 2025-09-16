https://ria.ru/20250916/medvedev-2042288641.html
Медведев рассказал об участии ветеранов СВО в выборах 2026 года
Медведев рассказал об участии ветеранов СВО в выборах 2026 года
россия
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
политика
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Участие ветеранов СВО в выборах 2026 года будет еще шире и окажет существенное влияние на ход электорального процесса, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Их (ветеранов СВО - ред.) участие в выборах 2026 года тоже, несомненно, будет еще шире и в целом окажет самое существенное влияние на ход электорального процесса", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
