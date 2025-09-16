Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал об участии ветеранов СВО в выборах 2026 года - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/medvedev-2042288641.html
Медведев рассказал об участии ветеранов СВО в выборах 2026 года
Медведев рассказал об участии ветеранов СВО в выборах 2026 года - РИА Новости, 16.09.2025
Медведев рассказал об участии ветеранов СВО в выборах 2026 года
Участие ветеранов СВО в выборах 2026 года будет еще шире и окажет существенное влияние на ход электорального процесса, заявил замглавы Совета безопасности РФ,... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T17:40:00+03:00
2025-09-16T17:40:00+03:00
россия
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409069_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_234002908bc9c2d021509c91e45e5825.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Участие ветеранов СВО в выборах 2026 года будет еще шире и окажет существенное влияние на ход электорального процесса, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Их (ветеранов СВО - ред.) участие в выборах 2026 года тоже, несомненно, будет еще шире и в целом окажет самое существенное влияние на ход электорального процесса", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
https://ria.ru/20250916/medvedev-2042278249.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409069_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cfa4198812b5fafb60dc78db2b826bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф, политика
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ, Политика
Медведев рассказал об участии ветеранов СВО в выборах 2026 года

Медведев: участие ветеранов СВО в выборах в 2026 году будет еще шире

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Участие ветеранов СВО в выборах 2026 года будет еще шире и окажет существенное влияние на ход электорального процесса, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Их (ветеранов СВО - ред.) участие в выборах 2026 года тоже, несомненно, будет еще шире и в целом окажет самое существенное влияние на ход электорального процесса", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Медведев рассказал о пакете законов по укреплению статуса участников СВО
Вчера, 17:20
 
РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала