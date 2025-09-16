https://ria.ru/20250916/medvedev-2042283715.html
Медведев оценил результаты "Единой России" в ходе электорального цикла
Медведев оценил результаты "Единой России" в ходе электорального цикла - РИА Новости, 16.09.2025
Медведев оценил результаты "Единой России" в ходе электорального цикла
"Единая Россия" показала достойный результат в ходе электорального цикла 2025 года, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T17:33:00+03:00
2025-09-16T17:33:00+03:00
2025-09-16T17:33:00+03:00
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032651261_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_cad27f37f68e866c454955bf4dfd3fef.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Единая Россия" показала достойный результат в ходе электорального цикла 2025 года, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. "Электоральный цикл 2025 года, как известно, завершен 14 сентября… В среднем по стране партийные списки "Единой России" поддержали около 60% избирателей, это очень хороший результат. Мы понимаем, почему это происходит, мы понимаем все составляющие этого успеха, но сам по себе результат достойный", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
https://ria.ru/20250914/medvedev-2041911750.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032651261_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_47dcb0790192696fd8e7469c6afaecde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ
Медведев оценил результаты "Единой России" в ходе электорального цикла
Медведев: ЕР показала достойный результат в ходе электорального цикла 2025 года