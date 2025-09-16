https://ria.ru/20250916/medvedev-2042283715.html

Медведев оценил результаты "Единой России" в ходе электорального цикла

Медведев оценил результаты "Единой России" в ходе электорального цикла - РИА Новости, 16.09.2025

Медведев оценил результаты "Единой России" в ходе электорального цикла

"Единая Россия" показала достойный результат в ходе электорального цикла 2025 года, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T17:33:00+03:00

2025-09-16T17:33:00+03:00

2025-09-16T17:33:00+03:00

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032651261_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_cad27f37f68e866c454955bf4dfd3fef.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Единая Россия" показала достойный результат в ходе электорального цикла 2025 года, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. "Электоральный цикл 2025 года, как известно, завершен 14 сентября… В среднем по стране партийные списки "Единой России" поддержали около 60% избирателей, это очень хороший результат. Мы понимаем, почему это происходит, мы понимаем все составляющие этого успеха, но сам по себе результат достойный", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.

https://ria.ru/20250914/medvedev-2041911750.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф