https://ria.ru/20250916/medvedev-2042278249.html
Медведев рассказал о пакете законов по укреплению статуса участников СВО
Медведев рассказал о пакете законов по укреплению статуса участников СВО - РИА Новости, 16.09.2025
Медведев рассказал о пакете законов по укреплению статуса участников СВО
В России был принят пакет законов по укреплению статуса участников СВО до завершения военных действий, такого никогда не было, заявил замглавы Совета... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T17:20:00+03:00
2025-09-16T17:20:00+03:00
2025-09-16T17:24:00+03:00
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В России был принят пакет законов по укреплению статуса участников СВО до завершения военных действий, такого никогда не было, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Не буду критиковать то, что было до нас - это просто неправильно. Но очевидно, что это первый такой опыт в истории нашего Отечества, когда военная операция продолжается, а есть уже специальный набор законов, посвященный участникам. Раньше такого никогда не делали", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
https://ria.ru/20250916/medvedev--2042276430.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ
Медведев рассказал о пакете законов по укреплению статуса участников СВО
Медведев: законы о статусе участников СВО впервые приняли до завершения действий