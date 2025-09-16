https://ria.ru/20250916/medvedev-2042278249.html

Медведев рассказал о пакете законов по укреплению статуса участников СВО

Медведев рассказал о пакете законов по укреплению статуса участников СВО - РИА Новости, 16.09.2025

Медведев рассказал о пакете законов по укреплению статуса участников СВО

В России был принят пакет законов по укреплению статуса участников СВО до завершения военных действий, такого никогда не было, заявил замглавы Совета... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T17:20:00+03:00

2025-09-16T17:20:00+03:00

2025-09-16T17:24:00+03:00

общество

россия

дмитрий медведев

единая россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В России был принят пакет законов по укреплению статуса участников СВО до завершения военных действий, такого никогда не было, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Не буду критиковать то, что было до нас - это просто неправильно. Но очевидно, что это первый такой опыт в истории нашего Отечества, когда военная операция продолжается, а есть уже специальный набор законов, посвященный участникам. Раньше такого никогда не делали", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.

https://ria.ru/20250916/medvedev--2042276430.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф