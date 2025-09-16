Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал о пакете законов по укреплению статуса участников СВО
17:20 16.09.2025 (обновлено: 17:24 16.09.2025)
Медведев рассказал о пакете законов по укреплению статуса участников СВО
Медведев рассказал о пакете законов по укреплению статуса участников СВО
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В России был принят пакет законов по укреплению статуса участников СВО до завершения военных действий, такого никогда не было, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Не буду критиковать то, что было до нас - это просто неправильно. Но очевидно, что это первый такой опыт в истории нашего Отечества, когда военная операция продолжается, а есть уже специальный набор законов, посвященный участникам. Раньше такого никогда не делали", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В России был принят пакет законов по укреплению статуса участников СВО до завершения военных действий, такого никогда не было, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Не буду критиковать то, что было до нас - это просто неправильно. Но очевидно, что это первый такой опыт в истории нашего Отечества, когда военная операция продолжается, а есть уже специальный набор законов, посвященный участникам. Раньше такого никогда не делали", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
ОбществоРоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
