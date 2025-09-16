Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал поддержку участников СВО и их семей приоритетом - РИА Новости, 16.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:16 16.09.2025 (обновлено: 17:31 16.09.2025)
Медведев назвал поддержку участников СВО и их семей приоритетом
Медведев назвал поддержку участников СВО и их семей приоритетом - РИА Новости, 16.09.2025
Медведев назвал поддержку участников СВО и их семей приоритетом
Поддержка участников СВО и их семей - безусловный приоритет, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 16.09.2025
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Поддержка участников СВО и их семей - безусловный приоритет, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Безусловный приоритет - это поддержка участников спецоперации и их семей", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Государственной думе.
Медведев назвал поддержку участников СВО и их семей приоритетом

Медведев назвал поддержку участников СВО и их семей безусловным приоритетом

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Поддержка участников СВО и их семей - безусловный приоритет, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Безусловный приоритет - это поддержка участников спецоперации и их семей", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Государственной думе.
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевОбществоРоссияЕдиная Россия
 
 
Заголовок открываемого материала