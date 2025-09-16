https://ria.ru/20250916/medvedev--2042277249.html

Медведев назвал поддержку участников СВО и их семей приоритетом

Поддержка участников СВО и их семей - безусловный приоритет, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T17:16:00+03:00

дмитрий медведев

специальная военная операция на украине

общество

россия

единая россия

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Поддержка участников СВО и их семей - безусловный приоритет, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Безусловный приоритет - это поддержка участников спецоперации и их семей", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Государственной думе.

россия

2025

