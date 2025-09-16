https://ria.ru/20250916/medvedev--2042277249.html
Медведев назвал поддержку участников СВО и их семей приоритетом
Медведев назвал поддержку участников СВО и их семей приоритетом - РИА Новости, 16.09.2025
Медведев назвал поддержку участников СВО и их семей приоритетом
Поддержка участников СВО и их семей - безусловный приоритет, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T17:16:00+03:00
2025-09-16T17:16:00+03:00
2025-09-16T17:31:00+03:00
дмитрий медведев
специальная военная операция на украине
общество
россия
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Поддержка участников СВО и их семей - безусловный приоритет, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Безусловный приоритет - это поддержка участников спецоперации и их семей", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Государственной думе.
https://ria.ru/20250916/medvedev-2042278249.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_1895b894f3503c9ee5bac053e407aba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, общество, россия, единая россия
Дмитрий Медведев, Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Единая Россия
Медведев назвал поддержку участников СВО и их семей приоритетом
Медведев назвал поддержку участников СВО и их семей безусловным приоритетом