Медведев назвал бюджет на 2026 год военным
17:13 16.09.2025 (обновлено: 17:26 16.09.2025)
Медведев назвал бюджет на 2026 год военным
Медведев назвал бюджет на 2026 год военным - РИА Новости, 16.09.2025
Медведев назвал бюджет на 2026 год военным
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал бюджет страны на 2026 год военным. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал бюджет страны на 2026 год военным."Принятие федерального бюджета на 26-й год. Здесь для нас очень важно все-таки сохранить финансирование мероприятий народной программы при всех сложностях бюджета. Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас, скажем прямо, это военный бюджет", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
экономика, единая россия, дмитрий медведев, госдума рф, россия
Экономика, Единая Россия, Дмитрий Медведев, Госдума РФ, Россия
Медведев назвал бюджет на 2026 год военным

Медведев назвал бюджет РФ на 2026 год военным

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал бюджет страны на 2026 год военным.
"Принятие федерального бюджета на 26-й год. Здесь для нас очень важно все-таки сохранить финансирование мероприятий народной программы при всех сложностях бюджета. Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас, скажем прямо, это военный бюджет", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
Экономика Единая Россия Дмитрий Медведев Госдума РФ Россия
 
 
