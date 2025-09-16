https://ria.ru/20250916/medvedev--2042276430.html

Медведев назвал бюджет на 2026 год военным

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал бюджет страны на 2026 год военным."Принятие федерального бюджета на 26-й год. Здесь для нас очень важно все-таки сохранить финансирование мероприятий народной программы при всех сложностях бюджета. Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас, скажем прямо, это военный бюджет", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.

