Рейтинг@Mail.ru
Вучич поблагодарил российскую разведку за предупреждение о майдане в Сербии - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 16.09.2025 (обновлено: 12:19 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/maydan-2042180272.html
Вучич поблагодарил российскую разведку за предупреждение о майдане в Сербии
Вучич поблагодарил российскую разведку за предупреждение о майдане в Сербии - РИА Новости, 16.09.2025
Вучич поблагодарил российскую разведку за предупреждение о майдане в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Службу внешней разведки (СВР) России за предупреждение о том, что Евросоюз готовит майдан в Сербии 1 ноября. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T11:14:00+03:00
2025-09-16T12:19:00+03:00
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сербия
в мире
россия
япония
александр вучич
марко джурич
андреас фон бекерат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg
БЕЛГРАД, 16 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Службу внешней разведки (СВР) России за предупреждение о том, что Евросоюз готовит майдан в Сербии 1 ноября."Спасибо российским партнерам за информацию и оповещение, наша спецслужба с ними дополнительно свяжется, а мы защитим Сербию", — заявил Вучич журналистам в ходе визита в Японию, трансляцию вело агентство Танюг.По его словам, СВР является одной из крупнейших и сильнейших спецслужб мира, и официальный Белград всегда следит за ее заявлениями."Мы внимательно следим за каждым сообщением СВР, и когда нас критикуют за боеприпасы (вопрос попадания сербской военной продукции на Украину. — Прим. ред.), внимательно читаем и анализируем. &lt;…&gt; Нет никаких сомнений в том, что те, кто организовал цветную революцию, не могут так просто отступить, слишком много денег вложили. Поэтому у них будет окончательная попытка захвата власти силой. Мы готовы к этому", — указал сербский лидер.Вучич заявил 12 сентября, что усилия по свержению власти в Сербии к настоящему моменту стоили организаторам извне четыре миллиарда долларов. По его словам, в создании сетей оппозиции, протестующих студентов и школьников активно участвовали спецслужбы других государств, которые президент Сербии не назвал. В конце 2024 года он говорил о двух миллиардах, вложенных организаторами в массовые протесты в Сербии, в начале 2025 года — о трех миллиардах евро.Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил 8 сентября, что не спешил бы обвинять Евросоюз в беспорядках в стране. На встрече с новым главой постоянной делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом 21 августа он подчеркнул, что полноправное членство в Евросоюзе является стратегической целью Сербии.Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
https://ria.ru/20250916/bajagich-2042157706.html
https://ria.ru/20250913/vuchich-2041742550.html
сербия
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0b681a603c7c33da02194a4c6e241915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сербия, в мире, россия, япония, александр вучич, марко джурич, андреас фон бекерат, евросоюз
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сербия, В мире, Россия, Япония, Александр Вучич, Марко Джурич, Андреас фон Бекерат, Евросоюз
Вучич поблагодарил российскую разведку за предупреждение о майдане в Сербии

Вучич поблагодарил СВР за предупреждение о подготовке ЕС майдана в Сербии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 16 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Службу внешней разведки (СВР) России за предупреждение о том, что Евросоюз готовит майдан в Сербии 1 ноября.
"Спасибо российским партнерам за информацию и оповещение, наша спецслужба с ними дополнительно свяжется, а мы защитим Сербию", — заявил Вучич журналистам в ходе визита в Японию, трансляцию вело агентство Танюг.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Эксперт прокомментировал предупреждение СВР о майдане в Сербии
Вчера, 09:16
По его словам, СВР является одной из крупнейших и сильнейших спецслужб мира, и официальный Белград всегда следит за ее заявлениями.
"Мы внимательно следим за каждым сообщением СВР, и когда нас критикуют за боеприпасы (вопрос попадания сербской военной продукции на Украину. — Прим. ред.), внимательно читаем и анализируем. <…> Нет никаких сомнений в том, что те, кто организовал цветную революцию, не могут так просто отступить, слишком много денег вложили. Поэтому у них будет окончательная попытка захвата власти силой. Мы готовы к этому", — указал сербский лидер.
Вучич заявил 12 сентября, что усилия по свержению власти в Сербии к настоящему моменту стоили организаторам извне четыре миллиарда долларов. По его словам, в создании сетей оппозиции, протестующих студентов и школьников активно участвовали спецслужбы других государств, которые президент Сербии не назвал. В конце 2024 года он говорил о двух миллиардах, вложенных организаторами в массовые протесты в Сербии, в начале 2025 года — о трех миллиардах евро.
Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил 8 сентября, что не спешил бы обвинять Евросоюз в беспорядках в стране. На встрече с новым главой постоянной делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом 21 августа он подчеркнул, что полноправное членство в Евросоюзе является стратегической целью Сербии.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
"Цветная" революция в Сербии провалилась, заявил Вучич
13 сентября, 21:11
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СербияВ миреРоссияЯпонияАлександр ВучичМарко ДжуричАндреас фон БекератЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала